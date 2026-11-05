Gustavo Petro respondió a la publicación del video de Deicy Jiménez, la mujer que lo señaló por un supuesto intercambio de favores sexuales a cambio de contratos estatales.

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(Vea también: Video de Deicy Jiménez reactiva investigaciones y controversia por denuncias de ‘sexo contratos’ contra Gustavo Petro)

A través de un mensaje en su cuenta de X, el exmandatario rechazó los señalamientos, cuestionó la difusión de las imágenes y anunció que acudirá a las autoridades para responder por lo que calificó como un nuevo ataque en su contra.

Petro aseguró que este episodio se suma a otros cuestionamientos que ha enfrentado durante su trayectoria política y manifestó que no piensa resolver la controversia mediante discusiones en redes sociales, sino ante los jueces.

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“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”, afirmó el exmandatario.

Uno de los puntos centrales de su pronunciamiento fue la acusación relacionada con la supuesta entrega de contratos públicos a cambio de favores sexuales. Frente a ese señalamiento, Petro negó haber utilizado recursos o decisiones del Estado con ese propósito y defendió la trayectoria de las mujeres que hicieron parte de su administración.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, sostuvo.

He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción. Desde que la política se trasladó a las redes, esos ataques no cesan, y los juicios mediáticos llegan siempre antes que los de los tribunales. Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad. Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares. El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente. Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse. Pido a las autoridades que protejan a la testigo y a todas las personas que intervienen en este proceso. Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa. La verdad no necesita linchamientos. ¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos? Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos. Ningún video va a ocultar eso, ni la intimidad de nadie va a detener la indignación popular. Esa ley no pasará el examen de la Constitución. He dado instrucciones a mi abogado para que acuda ante las autoridades con este nuevo ataque y para que mañana mismo quede radicada la demanda contra la ley de sometimiento o más bien, de alcahutamiento de narcos — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 5, 2026

¿Qué dijo Petro sobre el video de Deicy Jiménez?

El expresidente también puso en duda que la grabación pueda considerarse una prueba de las acusaciones, pues, según indicó, todavía no ha sido sometida a un análisis técnico ni evaluada por un juez. Cuestionó, además, que se desconozcan datos como la fecha, el lugar y las circunstancias en las que fue registrada.

“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad. Lo único cierto es que en él no hay corrupción: no hay un contrato, ni un pago, ni una decisión de gobierno. Quien busca justicia entrega sus pruebas a la Corte, no a los titulares”, manifestó Petro.

En esa misma línea, el exmandatario señaló que respetará la reserva ordenada dentro del proceso y descartó responder públicamente mediante otro video. Según explicó, su posición frente a los señalamientos será expuesta ante las instancias judiciales.

“El magistrado ordenó reserva y yo la cumplo. No voy a responder en un video lo que debo responder en un expediente”, escribió en su cuenta de X.

Petro pidió protección para Deicy Jiménez y las personas involucradas

En su pronunciamiento, Petro también se refirió a las garantías de seguridad de Jiménez, quien ha manifestado preocupación por su integridad y la de sus familiares. El expresidente pidió a las autoridades proteger a la mujer y a quienes participan en las actuaciones judiciales, independientemente de la posición que tengan frente a las acusaciones.

“Nadie debe sufrir daño por denunciar, ni por declarar, ni por defenderse. Pido a las autoridades que protejan a la testigo y a todas las personas que intervienen en este proceso”, expresó.

El mensaje también incluyó cuestionamientos a quienes han difundido las imágenes del encuentro privado. Petro criticó que se utilice ese material para alimentar la discusión política y preguntó por el papel de los medios de comunicación en la circulación de contenidos relacionados con la intimidad de las personas.

“Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo, les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa. La verdad no necesita linchamientos. ¿Nos creen ingenuos? ¿Nos creen pendejos?”, cuestionó.

Deicy Jiménez publica hoy un video en el que se besa con el ex presidente Gustavo Petro El punto es que ella denunció que le dieron más de 100 millones de pesos en contratos como pago “por servicios sexuales”. Los contratos existen. Ahora, la prueba de que tuvo un vínculo íntimo con Petro también. — Sebastián Nohra (@SebastianNohra) November 5, 2026

Petro vinculó la polémica con la ley de sometimiento

El exmandatario aprovechó su publicación para cuestionar la ley de sometimiento firmada por el Gobierno y relacionó la discusión alrededor del video con los beneficios penales que, según su lectura, contempla esa norma para los narcotraficantes. También criticó sus efectos tributarios y aseguró que la controversia sobre su vida privada no desviará la atención de ese debate.

“Mientras las redes se ocupan de la supuesta vida íntima de las personas, el gobierno firmó la ley que rebaja las penas a los narcotraficantes. Beneficios para quienes llenaron de sangre a Colombia, más impuestos para los pobres y los trabajadores asalariados, y más privilegios para los más ricos”, afirmó.

Petro agregó que considera que la norma no superará el examen constitucional y aseguró que buscará llevarla ante la justicia. En ese contexto, anunció dos actuaciones por medio de su defensa: acudir a las autoridades por la difusión del material y presentar una demanda contra la ley.

“Ningún video va a ocultar eso, ni la intimidad de nadie va a detener la indignación popular. Esa ley no pasará el examen de la Constitución”, advirtió.

Finalmente, el expresidente confirmó que ya dio instrucciones a su abogado para actuar frente a la publicación de Jiménez y anticipó la presentación de una acción judicial contra la norma.

“He dado instrucciones a mi abogado para que acuda ante las autoridades con este nuevo ataque y para que mañana mismo quede radicada la demanda contra la ley de sometimiento o más bien, de alcahueteo de narcos”, concluyó.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.