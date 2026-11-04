Por: El Espectador

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La reciente aprobación de la ley de sometimiento ha sido catalogada como un paso relevante dentro de la agenda legislativa colombiana. Según declaraciones entregadas por el senador Cadavid en entrevista con El Espectador, la norma representa un giro frente a la política de paz total, considerada por el congresista como una estrategia fallida en materia de seguridad y orden público. Cadavid enfatizó que, durante el periodo reciente, la situación de violencia en Colombia se agravó, con la cifra de más de 700 líderes sociales y 120 firmantes de paz asesinados, así como el crecimiento de los hombres en armas y de cultivos ilícitos, de acuerdo con datos mencionados en la entrevista.

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De acuerdo con lo expresado en El Espectador, la ley llega después de múltiples procesos de negociación que, en opinión del senador, no lograron concretar ni una sola desmovilización efectiva, y, en su lugar, derivaron en medidas como la suspensión de órdenes de captura y extradición. Con este nuevo enfoque, la meta es evitar que las flexibilizaciones legales terminen por ceder el control estatal a estructuras delincuenciales, y garantizar que cualquier beneficio previsto tenga como condición el real desmonte de las organizaciones ilegales.

Uno de los componentes esenciales de la ley de sometimiento, expuesto por Cadavid, es la diferenciación en el acceso a beneficios jurídicos, dependiendo del rol dentro de la organización: tanto cabecillas como integrantes de base podrán acogerse, pero bajo distintos parámetros. Además, se establecen límites claros, excluyendo de beneficios a quienes recluten menores de 14 años y reduciendo los beneficios para quienes recluten adolescentes entre 14 y 18 años. También se resalta la importancia de la protección especial para las víctimas de estos delitos.

Sobre la efectividad de la ley, Cadavid advirtió que su funcionamiento estará ligado a una política de seguridad capaz de presionar realmente a las estructuras criminales, de modo que el sometimiento se convierta en su mejor o única alternativa. Sin esta presión, comentó, las normas de beneficio terminan siendo aprovechadas solo para fortalecer las redes ilegales, como sucedió en el ciclo anterior.

En cuanto a la reparación de las víctimas, la ley incluye la realización de incidentes de reparación integral dentro de los procesos penales, y contempla la protección a víctimas desde la legislación vigente en Colombia, permitiendo que quienes sufrieron daños por parte de grupos sometidos sean cobijados por las normas ya existentes, según explicó Cadavid a El Espectador.

El debate también tocó la inclusión de quienes hayan cometido lavado de activos o testaferrato. Inicialmente se pensó en permitir el acceso a libertad condicional tras un año de pena, pero tras la discusión parlamentaria el plazo se amplió primero a tres y, finalmente, quedó en seis años, en comparación con los cinco años actualmente vigentes bajo aceptación de cargos. Cadavid subrayó el carácter autónomo de las decisiones finales adoptadas por el Congreso de la República.

¿Cómo impacta la ley de sometimiento a las estructuras criminales en Colombia?

De acuerdo con lo explicado en El Espectador por el senador Cadavid, la ley de sometimiento busca que la desarticulación de grupos criminales se dé bajo parámetros estrictos, excluyendo del acceso a beneficios a quienes incurran en delitos graves como el reclutamiento de menores. El impacto dependerá en gran medida de la efectividad de la política de seguridad, pues solo así los grupos encontrarán en el sometimiento una alternativa viable frente a la respuesta del Estado.

¿Qué beneficios y exclusiones contempla la ley de sometimiento para los delincuentes?

Según la entrevista citada por El Espectador, la ley diferencia los beneficios para dirigentes y bases de los grupos sometidos, estableciendo restricciones claras: no habrá beneficios para quienes recluten menores de 14 años y los beneficios serán menores si el reclutamiento es de adolescentes entre 14 y 18 años. Además, se fijó un tiempo de cumplimiento de pena para acceder a libertad condicional en los casos de lavado de activos y testaferrato, que quedó en seis años tras el trámite en el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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