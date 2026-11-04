El representante a la Cámara Daniel Briceño se pronunció sobre el reciente enfrentamiento con su colega María Fernanda Carrascal, luego de que la congresista del Pacto Histórico cuestionara que él no la mirara mientras intervenía en una sesión legislativa.

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La controversia surgió durante la discusión de la Ley de Sometimiento, cuando Carrascal llamó la atención del congresista del Centro Democrático por, según ella, evitar el contacto visual durante sus intervenciones. El momento quedó registrado en video y posteriormente circuló en redes sociales, donde despertó comentarios y reacciones de los usuarios.

“Ponente Briceño, es una pregunta para usted. Necesito ver al ponente, que poco me sostiene la mirada, nunca”, manifestó la representante durante la sesión del Congreso del lunes 2 de noviembre.

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Ante el reclamo, Briceño respondió que sí estaba dispuesto a mirarla y continuó con su intervención sobre el proyecto de ley. Sin embargo, el intercambio no terminó allí, pues Carrascal también cuestionó la manera en que se estaba desarrollando la discusión y el tratamiento que, a su juicio, había recibido en plataformas digitales.

El episodio tomó fuerza en internet, donde comenzaron a circular publicaciones y montajes que presentaban el cruce entre los dos congresistas en tono de burla. Parte de esos comentarios giraron alrededor de una supuesta atracción de Carrascal hacia Briceño, interpretación que la representante también rechazó.

Mientras unos se dedican a las bobadas en el Congreso nosotros trabajamos en temas de verdad. No nos distraen. https://t.co/TnW97C4j1a — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) November 5, 2026

Daniel Briceño explicó por qué no se presta para provocaciones en el Congreso

En una entrevista con el programa ‘El Debate’, de Semana, el representante por Bogotá fue consultado sobre los reclamos de su colega y explicó cómo entiende el trato con los demás integrantes del Legislativo, incluso cuando pertenecen a sectores políticos contrarios.

“Yo simplemente tengo un trato muy respetuoso con todos mis compañeros aquí en el Congreso de la República, incluso los compañeros de oposición. Yo trato de dar debates de fondo”, aseguró.

Frente al señalamiento específico sobre la mirada, Briceño insistió en que no evita mirar a sus interlocutores y cuestionó la intención que, según él, hay detrás de algunas intervenciones de Carrascal.

“Yo siempre miro a los ojos a mis colegas, siempre miro a los ojos cuando hablo, porque pues siempre hablo por la verdad, pero pues ella quiere que uno le preste atención a todo y cada uno de los actos que quiere generar, o actos que quiere montar en el Congreso, cosa a la que no me voy a prestar”, expresó en el espacio periodístico.

El congresista también se refirió a las acusaciones de Carrascal sobre un supuesto uso de cuentas automatizadas y redes coordinadas para promover comentarios en su contra. Al respecto, negó tener bots o estructuras internacionales dedicadas a difundir ese tipo de mensajes.

“Ella dice que yo tengo unos bots y unas máquinas internacionales que están vendiendo la narrativa de que ella está enamorada de mí (…) Pero esa es una de las narrativas que no la impongo yo, literalmente creo que ella por sus actos es la que recibe este tipo de comentarios en redes sociales”, sostuvo.

Briceño también respondió por comentarios que hizo sobre Carrascal

Durante la conversación con Semana, el representante fue interrogado por unas declaraciones anteriores en las que se refirió a Carrascal en términos relacionados con su apariencia física, durante una entrevista informal realizada fuera del recinto legislativo.

Briceño defendió que ese comentario se produjo en un escenario distinto al de las discusiones parlamentarias y marcó una diferencia entre las conversaciones informales y el trabajo que, a su juicio, debe desarrollarse en el Congreso.

“Eso fue una entrevista X. Y si usted se da cuenta, Diego, estas entrevistas que le hacen a usted todo el tiempo, donde le preguntan cosas triviales de la vida, pues se hizo por fuera del recinto. Además, yo sí trato de que dentro del recinto, en donde se dan los debates, pues uno simplemente hable de los debates de fondo de las cosas”, explicó.

El representante también amplió sus críticas a la manera en que algunos integrantes del Pacto Histórico participan en las discusiones legislativas. Según dijo, ciertos sectores recurren a confrontaciones y descalificaciones que terminan convertidas en contenidos para redes sociales.

“Hay mucha gente del Pacto Histórico que trata, a través del show, de la descalificación y demás… están todo el tiempo confrontando y generando clips virales para redes sociales”, afirmó.

Finalmente, Briceño sostuvo que su bancada debe mantener una postura diferente frente a ese tipo de episodios y concentrarse en las discusiones de los proyectos legislativos.

“Es un escenario donde ellos buscan la confrontación permanente, la provocación. No hay otro instrumento que tengan para guardar vigencia. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia con un debate serio y no dejarnos atrapar de eso”, concluyó.

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