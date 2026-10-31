Carol Borda, representante a la Cámara por Salvación Nacional, lanzó fuertes cuestionamientos contra Gustavo Petro y puso en duda que el exmandatario tenga opciones de llegar a la Alcaldía de Bogotá.

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En entrevista con Semana, la congresista también explicó las razones que la llevaron a abandonar el petrismo y respaldar el proyecto político de Abelardo De La Espriella.

La parlamentaria aseguró que Petro debería presentarse ante la justicia por los escándalos que han surgido alrededor de su figura. En su opinión, el exjefe de Estado no puede resolver esos cuestionamientos únicamente con sus intervenciones públicas y pidió que la Comisión de Acusación avance en las investigaciones correspondientes.

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Sus declaraciones se conocen en medio de las versiones sobre una posible aspiración de Petro a la Alcaldía de Bogotá para las elecciones regionales de 2027. Borda sostuvo que no considera conveniente que el exmandatario busque ese cargo y afirmó que su sector político no se lo permitirá.

La representante también se refirió al escenario electoral que podría encontrar el petrismo en la capital. Según dijo, una eventual candidatura de Petro tendría que competir sin el respaldo de los recursos del Estado y con Abelardo De La Espriella en la Presidencia, condiciones que, a su juicio, cambiarían el panorama político.

Borda reconoció que el reto de enfrentar al petrismo en Bogotá no será sencillo. Por eso, planteó que los sectores de derecha necesitan llegar unidos a las elecciones de 2027 para tener posibilidades de recuperar el gobierno distrital.

El paso de Carol Borda del petrismo al abelardismo

La congresista contó que su acercamiento a la izquierda comenzó durante su etapa como estudiante de la Universidad Nacional. En 2018 participó en la campaña presidencial de Gustavo Petro e incluso apareció en un video en el que expresaba su respaldo al entonces candidato.

Sin embargo, explicó que sus diferencias con algunas posturas de ese sector fueron creciendo después de las discusiones sobre el aborto y el feminismo. Borda aseguró que empezó a cuestionar esas ideas y que, al manifestar sus opiniones en la universidad, recibió calificativos y señalamientos de personas que no compartían su posición.

La parlamentaria dijo que su desencanto con la izquierda fue progresivo y que terminó acercándose a De La Espriella por la firmeza con la que, según ella, defiende principios como la vida. También recordó que, durante su juventud, admiraba a Petro por su discurso político, pero que su percepción cambió al observar su desempeño en la Presidencia.

Sobre el Pacto Histórico, Borda cuestionó lo que considera una falta de autocrítica frente a los escándalos y sostuvo que ese movimiento prioriza la construcción de una narrativa para responder a las controversias.

La congresista también habló de las posibles figuras que podrían competir por la Alcaldía de Bogotá. Mencionó a Enrique Peñalosa como un nombre que podría ser una buena opción, aunque aclaró que no la representa por completo. Sobre Juan Daniel Oviedo, consideró que podría tener posibilidades electorales si la contienda termina planteada entre una candidatura cercana al petrismo y otra de centro.

En cambio, descartó que Rodrigo Lara sea una figura que hoy la convenza y cuestionó una eventual aspiración de Claudia López. Borda insistió en que todavía falta tiempo para definir candidaturas y que el panorama puede cambiar.

Finalmente, la representante aseguró que su distanciamiento de la Universidad Nacional también está relacionado con situaciones de seguridad. Según relató, recibió amenazas y su esquema de protección le recomendó no regresar al campus, luego de que, afirmó, se conocieran posibles intenciones de atentar contra personas de su partido.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.