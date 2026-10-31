Una institución educativa de Santander obtuvo el puntaje más alto del país en las pruebas Saber 11, en una clasificación que también incluyó colegios de otras siete regiones. Bogotá consiguió un lugar entre los primeros puestos.

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Los resultados de las pruebas Saber 11 de 2026 dejaron un nuevo listado de los colegios con mejor desempeño académico en Colombia. La clasificación, elaborada por el Grupo Milton Ochoa con información publicada por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), tuvo en cuenta los resultados de más de 547.000 estudiantes.

El establecimiento que consiguió la primera posición fue el Colegio Bilingüe Divino Niño, ubicado en Bucaramanga, Santander. Sus estudiantes alcanzaron 404 puntos sobre un máximo de 500, una cifra que lo puso por encima de las demás instituciones incluidas en el listado.

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El segundo lugar correspondió al Colegio Gimnasio Calibío, de Popayán, Cauca, con 396 puntos. Por su parte, el Gimnasio Contemporáneo, de Armenia, Quindío, ocupó la tercera casilla con 382 puntos.

La clasificación también llamó la atención por la presencia de colegios de ciudades como Yopal, Girón, Turbaco y Cartagena. En Bogotá, el establecimiento mejor ubicado fue el Colegio Cristiano Monte Hebrón, que consiguió entrar en el grupo de los diez primeros.

Los 10 colegios con mejores resultados en el Icfes 2026

Este es el listado nacional divulgado por el Grupo Milton Ochoa, organizado de acuerdo con los puntajes globales obtenidos por las instituciones:

Colegio Bilingüe Divino Niño, Bucaramanga (Santander): 404 puntos. Colegio Gimnasio Calibío, Popayán (Cauca): 396 puntos. Gimnasio Contemporáneo, Armenia (Quindío): 382 puntos. Colegio Integral del Norte, Cartagena (Bolívar): 381 puntos. Colegio Bilingüe Diana Oese, Cali (Valle del Cauca): 378 puntos. Colegio San Mateo Apóstol, Yopal (Casanare): 376 puntos. Colegio Cristiano Monte Hebrón, Bogotá: 376 puntos. Corporación Educativa La Concepción, Turbaco (Bolívar): 375 puntos. Colegio Boston Internacional, Barranquilla (Atlántico): 373 puntos. Redcol – Colegio Nuevo Cambridge Preu, Girón (Santander): 372 puntos.

El resultado también deja ver la presencia de Santander y Bolívar con dos instituciones cada uno entre las diez primeras posiciones. Las otras regiones representadas son Cauca, Quindío, Valle del Cauca, Casanare, Bogotá y Atlántico.

Boyacá lideró el promedio departamental de las pruebas

Además del desempeño individual de los establecimientos educativos, los resultados permiten observar cómo se ubicaron los departamentos en el balance académico.

En la clasificación departamental de calendario A publicada por el Grupo Milton Ochoa, Boyacá consiguió el promedio más alto, con 270,9 puntos. Bogotá ocupó el segundo puesto con 268,6, mientras que Santander quedó en la tercera posición con 268,3.

El promedio nacional para los estudiantes de calendario A fue de 253,3 puntos, según ese mismo análisis.

¿Cómo se calcula el puntaje de las pruebas Saber 11?

El resultado global del examen se establece a partir de cinco componentes: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. La calificación máxima que puede obtener un estudiante es de 500 puntos.

Para elaborar el ranking, el Grupo Milton Ochoa tomó los resultados publicados por el Icfes y comparó las instituciones teniendo en cuenta sus sedes y jornadas por separado.

También estableció como condición que cada sede o jornada tuviera al menos cinco estudiantes evaluados. Por esa razón, la clasificación no necesariamente representa el resultado consolidado de todas las sedes de un mismo colegio.

El listado funciona como una referencia del rendimiento de los estudiantes en las pruebas Saber 11, aunque sus posiciones no constituyen por sí solas una medición integral de la calidad educativa de cada institución.

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