Por: El Espectador

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Este viernes, 30 de octubre, marcó un cambio sin precedentes para el sector educativo colombiano. La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, comunicó públicamente que el contrato entre el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la Fiduprevisora S.A. no será prorrogado. Según la ministra, esta determinación, anunciada mediante un video, llega tras más de tres décadas de relación contractual desde que, el 21 de junio de 1990, el Ministerio de Educación pactó por primera vez el acuerdo con Fiduprevisora y que fue extendido varias veces a lo largo de los años. “Después de 36 años de vigencia de este contrato, se toma una decisión de carácter histórico, una decisión de Estado, para proteger los derechos fundamentales y para tratar de corregir todas las situaciones adversas e irregulares que han sido me presentadas en la ejecución del contrato”, declaró Hoyos.

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El plazo establecido para este contrato llega a su fin el 31 de octubre, y el Ministerio anunció que a partir del 1 de noviembre comenzará una transición inicial de un año, prorrogable por un año adicional. El Ministerio aseguró la continuidad de la atención en salud para el Magisterio, incluyendo los tratamientos en curso, el acceso a medicamentos y el trámite oportuno de prestaciones económicas, conforme a los procedimientos vigentes. Además, se comprometió a revisar y mejorar las condiciones administrativas y operativas del sistema.

La decisión se concretó tras una reunión del Consejo Directivo del FOMAG, órgano integrado también por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Hacienda, basándose en informes técnicos. El Gobierno planea realizar los estudios necesarios para plantear un nuevo proceso de licitación pública que respete la Ley 91 de 1989 y permita ofrecer un servicio renovado. De acuerdo con la ministra, se solicitó una auditoría forense para esclarecer la gestión de los últimos 36 años del contrato. Igualmente, se pidió el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación para el proceso de liquidación y la vigilancia de la Superintendencia de Salud, buscando garantizar que las IPS –instituciones prestadoras de salud– cumplan adecuadamente con su responsabilidad hacia docentes y sus familias.

En palabras de la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, los maestros no pueden ser los afectados por errores administrativos. Aseguró que el Estado debe proteger la salud y prestaciones sociales de este grupo. Por su parte, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, hizo énfasis en que los fondos del Magisterio deben manejarse de manera transparente y controlada.

¿Qué implicaciones tiene la terminación del contrato entre FOMAG y Fiduprevisora para los maestros?

La terminación del contrato implica una reestructuración profunda en el modelo de administración de la salud y las prestaciones sociales de más de 800.000 afiliados del magisterio colombiano. El Ministerio ha asegurado medidas de transición para proteger los tratamientos en curso y prestaciones económicas, buscando mejorar el sistema y la vigilancia de los recursos, aunque la magnitud del cambio exige un proceso cuidadoso y supervisado.

¿Cómo funcionaba antes el sistema de prestación de salud del Magisterio y cuáles eran sus principales problemas?

Anteriormente, el FOMAG como bolsa de recursos contrataba a la Fiduprevisora S.A. –un fideicomiso mayoritariamente estatal– para administrar la contratación de servicios de salud mediante operadores. Sin embargo, este modelo enfrentó múltiples cuestionamientos y denuncias sobre irregularidades, incluyendo señalamientos de corrupción en la elección de operadores, situación que el Gobierno busca corregir con la actual transformación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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