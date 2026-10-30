Por: El Espectador

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El debate sobre la implementación y los alcances del Acuerdo de Paz colombiano volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional, después de que Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU), afirmara que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 "no es un modelo para el mundo". Esta afirmación se produjo en el marco de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a renovar, hasta octubre de 2027, el mandato de la Misión de Verificación del Acuerdo. Según lo informó El Espectador, el gobierno de De la Espriella solicitó excluir la veeduría sobre la implementación de la Reforma Rural Integral (RRI) dentro de las funciones de la Misión de Verificación, lo que generó profundas críticas y divisiones al interior del país.

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La decisión de limitar el alcance del mandato internacional provocó un fuerte rechazo por parte de la oposición y actores involucrados en el proceso de paz. Alfonso Prada, exministro de Interior del gobierno Petro, señaló que el Gobierno y Gaona "procuran hacerle daño a la Reforma Rural Integral, al campo y a los campesinos". La exembajadora alterna ante la ONU, Arlene Tickner, también se pronunció en contra, al advertir que "recuperar la unanimidad a costa de la reforma rural que el Gobierno pidió eliminar no es un triunfo".

Desde el movimiento Comunes —compuesto en gran parte por exguerrilleros firmantes del Acuerdo—, Rodrigo Londoño recordó que “negar las bondades del Acuerdo de Paz es negar que se han evitado más de 30.000 nuevas víctimas”. En esa línea, Gloria Cuartas, exdirectora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo, consideró un irrespeto la posición oficial y argumentó que Gaona olvidó el dolor de las víctimas. De acuerdo con la información citada por El Espectador, el nuevo mandato internacional solo cubrirá los temas de seguridad para la desmovilización y la reintegración.

Por otro lado, hay quienes sostienen que la evolución de las condiciones del conflicto interno obliga a replantear el papel de la ONU en Colombia. Así lo expresó el embajador Gaona, para quien es necesario que el mandato “evolucione para ser más eficaz”. El Reino Unido, quien lideró la ponencia, sostuvo que proteger los avances del Acuerdo no es incompatible con abordar las nuevas dificultades de seguridad, y destacó la desmovilización de más de 11.000 excombatientes.

Sin embargo, la polémica sigue vigente: mientras sectores del gobierno y la cancillería defienden la redefinición del monitoreo internacional, representantes como Laura Daniela “Lalis” Beltrán insisten en que negar los logros del Acuerdo de Paz constituye una “vergüenza mundial”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se excluyó la Reforma Rural Integral del mandato de verificación de la ONU en Colombia?

De acuerdo con lo informado por El Espectador, la exclusión de la Reforma Rural Integral del mandato de verificación de la ONU, que se integró en 2023, fue una solicitud del gobierno de De la Espriella. Esta decisión, aprobada de modo unánime por el Consejo de Seguridad, obedeció a consideraciones sobre la evolución del conflicto y el papel futuro de la Misión de Verificación, ahora focalizada únicamente en seguridad de desmovilización y reintegración.

¿Qué funciones cumplirá la Misión de Verificación de la ONU en Colombia tras la renovación de su mandato?

Con la renovación del mandato hasta octubre de 2027, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia tendrá exclusivamente funciones de supervisión en dos ámbitos específicos del Acuerdo de Paz: la seguridad durante la desmovilización y los procesos de reintegración de excombatientes. El monitoreo de la Reforma Rural Integral no está incluido en sus competencias actuales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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