Juan Carlos Suárez Ortiz se refirió a la condena de 37 años y seis meses de prisión que recibió por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras ser atacado en Bogotá durante la madrugada del 31 de octubre de 2025.

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En una entrevista con el videopódcast ‘Conducta Delictiva’, difundida el 30 de octubre de 2026, el condenado aseguró que quedó profundamente afectado cuando conoció la decisión judicial. Durante la conversación, desde la cárcel La Picota, habló de las consecuencias que, según él, tendrá la pena en su vida y en la relación con sus familiares.

“significa que perdí toda mi vida en una noche, en unos segundos, porque eso fueron 20 segundos”, expresó Suárez al referirse a los hechos por los que fue declarado responsable junto con Ricardo Rafael González Castro.

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El entrevistado manifestó que le resulta especialmente difícil pensar que no podrá acompañar a su abuela durante sus últimos años, ver crecer a los familiares menores de edad ni compartir con su madre, sus hermanos y sus amigos.

También aseguró que la condena representa la pérdida de los proyectos que tenía antes de quedar privado de la libertad. “Es demasiado doloroso”, afirmó.

Acá, el fragmento de su declaración:

¿Por qué condenaron a Juan Carlos Suárez y Ricardo González?

El 19 de octubre de 2026, el Juzgado 801 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Suárez Ortiz y a Ricardo Rafael González Castro a 450 meses de prisión, equivalentes a 37 años y seis meses, por el homicidio agravado de Jaime Esteban Moreno. Ambos fueron declarados coautores del delito.

La decisión se produjo después de un juicio en el que se analizaron las circunstancias de la agresión ocurrida en inmediaciones de Chapinero, luego de que Moreno saliera de una fiesta de Halloween junto con un amigo.

En su análisis, el juez consideró acreditado que los procesados atacaron al estudiante y continuaron la agresión cuando se encontraba en estado de indefensión. La víctima murió posteriormente por las lesiones sufridas.

La sentencia también examinó la participación conjunta de los dos hombres y las circunstancias en las que se produjo el ataque. La decisión no se limitó a considerar los golpes iniciales, sino que tuvo en cuenta la persecución y la continuidad de la violencia contra el joven.

Durante la entrevista, Suárez también explicó que no aceptó cargos por homicidio doloso porque, según su versión, nunca tuvo la intención de causar la muerte de Jaime Moreno. Afirmó que estaba dispuesto a aceptar responsabilidad por homicidio preterintencional, postura que expuso al hablar de su actuación y de lo que, según él, creyó que podía ocurrir durante la agresión.

El caso se acerca al primer aniversario de la muerte de Jaime Esteban Moreno, ocurrida después de la agresión de la madrugada del 31 de octubre de 2025. Mientras avanza el trámite de apelación, la familia del estudiante continúa enfrentando las consecuencias de su pérdida.

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