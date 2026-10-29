Un nuevo caso de violencia contra las mujeres conmociona a Bogotá. Yuly Yaneth Avilés, de 37 años y madre de tres hijas, murió luego de ser atacada con arma blanca en el barrio El Anhelo, en la localidad de Bosa. El principal señalado es su expareja sentimental, quien habría escapado tras la agresión.

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Según la información divulgada por el Ojo de la Noche, de Noticias Caracol, el ataque ocurrió cuando la mujer regresaba de su jornada laboral. Avilés trabajaba como reguladora de tránsito para la empresa Metro y habría sido abordada por el hombre cerca de su vivienda.

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En ese lugar, una discusión habría terminado en una violenta agresión. La víctima recibió múltiples heridas y fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde falleció minutos después debido a la gravedad de su estado.

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Un familiar de Avilés, en declaraciones entregadas a Blu Radio, aseguró que el ataque quedó registrado en un video que evidenciaría la violencia ejercida contra la mujer.

“En el video se ve evidenciado de que él la agredió, le dio más o menos siete puñaladas, una en el lado del pulmón, uno en el tórax, uno en la parte de arriba del cuello y varias en la espalda”, relató el allegado, según el medio radial.

Las imágenes, de acuerdo con ese testimonio, podrían aportar información para esclarecer cómo ocurrió el ataque y avanzar en la investigación.

El caso también genera preocupación por los antecedentes de violencia que, según sus familiares, habría enfrentado Avilés durante la relación. De acuerdo con el relato entregado a Blu Radio, la mujer y su expareja llevaban cerca de tres meses de relación, pero habían terminado apenas una semana antes del crimen. No tenían hijos en común.

El familiar indicó que Avilés habría buscado refugio en la vivienda de un allegado para mantenerse alejada del hombre. Allí permaneció alrededor de una semana junto a sus tres hijas.

Pese a ese distanciamiento, el señalado agresor presuntamente la habría esperado al finalizar su jornada laboral y la atacó cuando estaba cerca de su casa.

Tras la agresión, el hombre habría abandonado el lugar. Según el reporte del Ojo de la Noche, algunas versiones señalaban que podría haberse dirigido a la vivienda de sus familiares.

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Uniformados de la Policía llegaron al barrio El Anhelo para atender el caso, pero no encontraron al señalado responsable en ese punto. Para entonces, las autoridades adelantaban labores de búsqueda en distintos sectores de Bogotá.

Mientras avanza la investigación, los familiares de Yuly Yaneth Avilés piden que el crimen no quede en la impunidad y que el presunto agresor sea capturado para que responda ante la justicia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la gravedad de la violencia contra las mujeres y la importancia de atender las señales de riesgo, especialmente cuando existen antecedentes de agresiones por parte de una pareja o expareja.

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