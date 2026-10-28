El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, encabezó durante la madrugada de este miércoles un gigantesco operativo policial y militar en Bogotá denominado la ‘Operación Kratos’, una de las intervenciones contra la delincuencia organizada de mayor envergadura registradas en la historia reciente de la capital. El despliegue de seguridad, que abarcó acciones simultáneas en ocho localidades, dejó un balance oficial de 172 personas capturadas y 114 diligencias de allanamiento e registro.

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Durante las intervenciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el CTI de la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron la incautación de 11 armas de fuego, tres granadas de fragmentación, 72 cartuchos de munición, tres proveedores, 34 teléfonos celulares y una motocicleta, además de la recuperación de otro vehículo reportado como hurtado. De igual forma, los uniformados decomisaron 10,1 millones de pesos en efectivo y diversos cargamentos de estupefacientes que incluyeron 2.270 gramos de marihuana, 2.250 gramos de bazuco, 130 gramos de cocaína y 250 papeletas de tusi.

En el material audiovisual difundido por el mandatario se observa el instante en que confrontó directamente a varios de los cabecillas detenidos en las celdas de paso. Entre los capturados figura alias Picolino, señalado por las autoridades de liderar la banda ‘Los Ingenieros’ en la localidad de Usme y contar con un prontuario de más de 15 años cometiendo homicidios, extorsiones, secuestros y desplazamientos forzados.

Así mismo, el jefe de Estado encaró a alias Maylo, sujeto acusado de haber lanzado una granada de fragmentación el pasado 22 de enero contra un establecimiento comercial en el sur de la ciudad, hecho violento en el que murió un comerciante informal que laboraba en la zona:

“¿Sabes lo que se te viene, verdad? Vas a saber lo duro que te va a caer la justicia… ¿Vas a tirar línea aquí, payaso? Tú lo que eres es un asesino miserable. Vas a ver lo duro que muerde el tigre, bienvenido a la Patria Milagro. Se te van a ir más de 40 años por asesino”, le advirtió el mandatario al detenido.

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El presidente De La Espriella destacó que estas intervenciones forman parte del Bloque de Seguridad Urbana (Bosur), programa de control territorial creado para contrarrestar a las organizaciones criminales vinculadas a más de 350 homicidios en la ciudad. Tras reunirse con el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el mandatario reiteró el respaldo total del Gobierno nacional a las autoridades locales para recuperar la tranquilidad institucional y combatir las finanzas ilícitas en las zonas urbanas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.