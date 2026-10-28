Por: VALORA ANALITIK

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El mercado de vehículos nuevos en Colombia registró en septiembre de 2026 su mayor volumen mensual desde 2014, de acuerdo con el boletín de Fenalco y la ANDI, elaborado con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

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Durante ese mes se matricularon 33.835 vehículos nuevos, frente a las 24.862 unidades registradas en septiembre de 2025 y las17.117 de 2024. Esto representa un crecimiento del 36,1 % en comparación con el mismo mes del año anterior.

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La tendencia también se refleja en el balance acumulado. Entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 247.212 vehículos nuevos, un incremento del 41,2 % frente a las 175.025 unidades del mismo periodo de 2025. En comparación con las 135.277 matrículas reportadas durante los primeros nueve meses de 2024, el aumento fue cercano al 83 %.

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Sin embargo, las condiciones para comprar vehículos en el país podrían cambiar si el Gobierno de Abelardo de la Espriella concreta una propuesta incluida en el borrador del Estatuto Antiterrorista, que contempla restricciones al uso de dinero en efectivo para adquirir bienes de alto valor, como automóviles, viviendas y terrenos.

La iniciativa busca fortalecer los controles sobre el origen y el movimiento de los recursos para prevenir operaciones relacionadas con la financiación del terrorismo y el lavado de activos.

¿Cómo se permitiría el cambio en la compra de vehículos en Colombia?

De implementarse, la medida podría impulsar el uso de transferencias bancarias y otros medios de pago que permitan rastrear las transacciones y verificar la identidad de quienes envían y reciben el dinero.

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No obstante, todavía no se ha definido el monto a partir del cual se limitarían los pagos en efectivo ni las posibles excepciones para determinadas operaciones. Estos aspectos serán determinantes para establecer el alcance de la propuesta y sus efectos sobre las transacciones de bienes de alto valor.

Por ahora, la iniciativa permanece en fase de borrador. En consecuencia, no existe una prohibición definitiva para comprar vehículos en efectivo. Cualquier cambio dependerá del contenido del proyecto que eventualmente se presente ante el Congreso de la República y del trámite legislativo correspondiente.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.