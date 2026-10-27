El aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 comienza a generar diferencias entre sindicatos y expertos económicos, antes de la instalación formal de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

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Mientras los representantes de los trabajadores defienden un incremento de dos dígitos, académicos advierten que la discusión debe considerar otros factores económicos y laborales.

Nelson Alarcón, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), aseguró que la organización buscará un aumento de dos dígitos durante las negociaciones con el Gobierno y los empresarios.

Según explicó, el ajuste debe garantizar un salario mínimo vital que permita cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud, educación y transporte.

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El dirigente sindical también señaló que la negociación debe abordar aspectos como la distribución del ingreso, la productividad, la generación de empleo y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.

Además, pidió alcanzar un acuerdo que reconozca la contribución de los trabajadores al desarrollo económico y empresarial.

Por su parte, Giovanni González, profesor de derecho laboral e investigador del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana, planteó que el debate no debe limitarse a la inflación ni a un porcentaje de incremento.

También propuso analizar la competitividad de las empresas y las diferencias económicas entre regiones, incluso mediante la posibilidad de establecer salarios mínimos regionales.

El académico advirtió que la negociación se concentra en los trabajadores formales, por lo que considera necesario tener en cuenta a los independientes y otros sectores afectados por las decisiones salariales.

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