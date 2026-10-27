Por: Mall y Retail

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La industria de centros comerciales en Colombia continúa mostrando señales de expansión mediante el crecimiento de complejos comerciales consolidados.

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Dos proyectos anunciados en Barranquilla e Ibagué incorporarán conjuntamente 72.210 metros cuadrados de construcción, fortaleciendo la oferta de comercio, gastronomía, entretenimiento y servicios. Mallplaza Buenavista proyecta una ampliación de 40.000 m2, mientras La Estación Ibagué desarrollará una segunda etapa de 32.210 metros cuadrados. Ambas iniciativas reflejan la confianza de los desarrolladores inmobiliarios en el potencial del consumo regional y en la capacidad de los centros comerciales existentes para atraer nuevas inversiones y marcas.

Barranquilla continúa consolidándose como uno de los mercados más dinámicos del desarrollo inmobiliario comercial en Colombia. En esta oportunidad, Mallplaza Buenavista, ubicado en el norte de la ciudad, prepara una ampliación de 40.000 m2 que fortalecerá su posicionamiento como uno de los principales destinos comerciales del Caribe colombiano y que, según sus promotores, podría convertirlo en el complejo comercial de mayor dimensión del país.

El anuncio fue realizado por Jorge Segebre socio de AS Construcciones S.A.S., firma desarrolladora de los centros comerciales Buenavista, quien confirmó que el proyecto contempla la construcción de cuatro nuevos niveles sobre el sector donde actualmente funciona Homecenter, incorporando una propuesta arquitectónica moderna y una oferta comercial orientada a atraer marcas que todavía no tienen presencia en Barranquilla.

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De acuerdo con el empresario, las obras comenzarían en junio de 2027, tendrían una duración aproximada de 14 meses y permitirían inaugurar la ampliación hacia finales de 2028. La inversión representa una nueva apuesta por el desarrollo económico de la capital del Atlántico y tendría capacidad para generar más de 1.000 empleos durante sus diferentes etapas.

Uno de los principales componentes de la ampliación será el fortalecimiento de la oferta gastronómica y de entretenimiento, dos actividades que han ganado participación dentro de la propuesta de valor de los centros comerciales. Esta orientación responde a una transformación en los hábitos de consumo, donde los visitantes buscan experiencias que trasciendan las compras tradicionales y encuentren en estos espacios alternativas de encuentro, recreación y esparcimiento.

La incorporación de marcas que actualmente no operan en Barranquilla representa otra de las oportunidades estratégicas del proyecto. Para los retailers nacionales e internacionales, la capital del Atlántico constituye un mercado relevante por su actividad empresarial, crecimiento urbano y capacidad de atracción sobre consumidores de otros municipios del departamento y de la región Caribe.

La ampliación también plantea un escenario de mayor competencia comercial en el norte de Barranquilla, donde se concentra una parte importante de la oferta de centros comerciales de la ciudad. El reto consistirá en convertir los nuevos metros cuadrados en mayor tráfico, crecimiento de las ventas y productividad para los establecimientos, evitando que la expansión represente únicamente una redistribución del consumo existente.

Uno de los anuncios más ambiciosos de Segebre es que, con la ampliación, Buenavista podría convertirse en el centro comercial más grande de Colombia. Esta afirmación deberá analizarse una vez se conozcan las cifras definitivas del área construida y del área comercial arrendable (GLA), indicador utilizado internacionalmente para comparar la dimensión comercial de estos activos inmobiliarios.

Desde la perspectiva de Mall & Retail, el proyecto constituye una muestra de cómo los centros comerciales consolidados pueden continuar creciendo mediante la incorporación de nuevas superficies, categorías comerciales y experiencias de consumo. Sin embargo, el verdadero indicador de éxito no será exclusivamente su dimensión física, sino la capacidad para incrementar las ventas, fortalecer la ocupación y mejorar la rentabilidad de los comerciantes.

En la capital del Tolima, el Centro Comercial La Estación prepara una nueva etapa de expansión que transformará su dimensión inmobiliaria y fortalecerá su participación dentro del mercado comercial regional. Después de 15 años de trayectoria, el complejo desarrollará una ampliación de 32.210 metros cuadrados de construcción, con una propuesta que integrará nuevos establecimientos comerciales, gastronomía, entretenimiento y servicios hoteleros.

El proyecto permitirá incrementar el área construida del centro comercial de 57.819 a 90.029 metros cuadrados, equivalente a un crecimiento del 55,7 %. Paralelamente, el número de locales comerciales pasará de 266 a 376 establecimientos, mediante la incorporación de 110 nuevas unidades que representan un aumento del 41,4 % en su inventario comercial.

La ampliación contempla igualmente la construcción de 313 estacionamientos adicionales, que se sumarán a los más de 1.000 actualmente disponibles, así como un nuevo nivel destinado a gastronomía y entretenimiento. Las dos etapas estarán conectadas mediante un enlace peatonal climatizado de 600 metros cuadrados, facilitando la circulación de visitantes y la integración comercial de todo el complejo.

Uno de los elementos más relevantes del proyecto será la incorporación de un hotel de 102 habitaciones, una decisión que permitirá diversificar las fuentes de tráfico y fortalecer la relación del centro comercial con actividades distintas al consumo tradicional. Esta integración responde a una tendencia internacional de desarrollo de complejos de usos mixtos, donde comercio, entretenimiento, alojamiento y servicios se complementan para aumentar la permanencia de los visitantes.

La decisión de ampliar La Estación encuentra respaldo en sus actuales indicadores operacionales. Según información del centro comercial, el complejo recibe aproximadamente 7,5 millones de visitantes anuales, equivalentes a un promedio de 625.000 personas mensuales, mientras la ocupación de su primera etapa se ha mantenido por encima del 98 % durante los últimos 12 meses.

Adicionalmente, más de 100 marcas han manifestado interés en participar en la nueva etapa, incluyendo empresas que actualmente operan en el establecimiento y buscan ampliar sus superficies comerciales, así como compañías que proyectan ingresar por primera vez al mercado de Ibagué. La mayoría de los espacios disponibles tendrá áreas entre 60 y 100 metros cuadrados, dimensiones que responden a los requerimientos de diferentes formatos comerciales.

La trayectoria de La Estación ha estado vinculada con la llegada de reconocidas marcas al mercado tolimense. El complejo incorporó a la ciudad operadores como Cine Colombia, McDonald’s, Pepe Ganga y SAO, contribuyendo a ampliar la oferta comercial y a modificar los hábitos de compra y entretenimiento de los consumidores. Actualmente, reúne 30 marcas que, según sus promotores, cuentan con presencia exclusiva

Augusto Salazar López, arquitecto y constructor de La Estación Ibagué, ha señalado que la ampliación responde a la confianza de las marcas y a la evolución comercial del establecimiento. Su planteamiento resume la transformación experimentada por el complejo desde sus primeros años, cuando el desarrollo surgió sobre un terreno que posteriormente se convirtió en uno de los principales puntos de encuentro de la ciudad.

Para Mall & Retail, uno de los principales atributos de esta ampliación es que parte de una demanda comercial identificada, sustentada en elevados niveles de ocupación y en el interés de nuevos operadores. No obstante, la incorporación de 110 locales exigirá mantener el equilibrio entre la oferta y la capacidad de consumo de la zona de influencia, especialmente para garantizar que el crecimiento de la superficie comercial se traduzca en mayores ventas y no solamente en una distribución diferente del tráfico existente.

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