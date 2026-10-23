Así como un incendio provocó alerta en Gran Estación de Bogotá, otro reconocido espacio vivió un episodio similar en el mismo día con resultados que provocaron una decisión radical.

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El centro comercial Fundadores, en Manizales, sufrió una conflagración en la noche del jueves 22 de octubre de 2026, en momentos de pánico que quedaron registrados por la cuenta de Instagram de Manizales en vivo.

El Cuerpo de Bomberos de la capital de Caldas, ubicado precisamente al frente de ese establecimiento, reaccionó de inmediato, pero el impacto por las llamas fue evidente en los registros audiovisuales.

Precisamente por esa razón, el mencionado establecimiento sacó un comunicado en la mañana del viernes 23 de octubre de 2026 desde su cuenta oficial de Instagram.

“Desde el Centro Comercial Fundadores comprendemos la preocupación que ha generado el incendio ocurrido el jueves 22 de octubre. Expresamos nuestra solidaridad con los comerciantes, empleados y sus familias, así como con todas las personas que forman parte de nuestra comunidad”, indicó en primera instancia.

En esa línea, anunció una determinación que provocó sorpresa general por el cierre temporal de Fundadores, uno de los espacios más visitados en Manizales.

“Informamos que el centro comercial permanecerá cerrado temporalmente, mientras los especialistas adelantan las inspecciones y evaluaciones necesarias para determinar las condiciones de la infraestructura y establecer los requisitos para una reapertura segura”, reveló.

Asimismo, envió un agradecimiento a las autoridades por la respuesta oportuna para que la conflagración no provocara una situación que pudiera ser irremediable.

“Gracias a la intervención de los Bomberos, la conflagración fue controlada. Agradecemos su labor, así como el acompañamiento de la Alcaldía de Manizales, en cabeza del alcalde Jorge Eduardo Rojas, y de los organismos que participaron en la atención de la emergencia”, indicó.

El parte de tranquilidad está en que no hubo perjuicios para ninguna persona, aunque no se conocen los costos de los daños que las llamas causaron en el reconocido establecimiento.

“De acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se reportan pérdidas humanas, ni personas lesionadas. Las causas del incendio y el alcance de las afectaciones serán determinados mediante las verificaciones e investigaciones correspondientes”, resaltó.

Fundadores no aclaró cuánto tiempo tiene previsto para este cierre temporal luego del incendio en el centro comercial, en un episodio que causó terror en la noche del jueves.

“La protección de la vida y la integridad de nuestros visitantes, comerciantes y empleados orienta cada una de nuestras decisiones. La fecha y las condiciones de reapertura se comunicarán una vez se cuente con los conceptos técnicos y las autorizaciones que correspondan”, explicó.

En el remate se agradeció también por la comprensión, la solidaridad y los mensajes de apoyo recibidos, así como se señaló que se mantendrá informada a la ciudadanía a través de nuestros canales oficiales.

¿Quién es el dueño del centro comercial Fundadores?

El Centro Comercial Fundadores de Manizales opera bajo la figura jurídica de propiedad horizontal, careciendo de un único dueño absoluto en su estructura empresarial.

La propiedad de este emblemático complejo se divide entre múltiples copropietarios, dueños individuales de locales, grandes marcas ancla y firmas de inversión inmobiliaria.

Entre sus principales tenedores destacan marcas como Almacenes Éxito y Cine Colombia, propietarias de las áreas de gran formato destinadas al comercio masivo.

La edificación fue promovida y desarrollada por firmas como Ménsula Ingenieros S.A. y Muros y Techos S.A., inaugurando sus operaciones hacia finales del año 2009.

Desde su apertura, el establecimiento comercial ha vendido áreas privadas a inversionistas particulares que rentan sus espacios a distintas franquicias nacionales e internacionales.

Para coordinar la operación, mantenimiento y decisiones estratégicas del inmueble, el complejo cuenta con la persona jurídica Centro Comercial Fundadores Propiedad Horizontal.

Esta entidad sin ánimo de lucro está compuesta por la Asamblea General de Copropietarios, órgano máximo que representa la totalidad de los coeficientes de copropiedad.

A su vez, la dirección colectiva delega la gestión administrativa cotidiana en un Consejo de Administración y una Administración profesional designada por la asamblea.

Este esquema descentralizado permite que la titularidad se distribuya equitativamente, garantizando la sostenibilidad financiera, el correcto funcionamiento operativo y la seguridad en sus instalaciones.

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