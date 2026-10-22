Varios centros comerciales de Bogotá preparan sus instalaciones para cerrar el mes de octubre con alta afluencia de público e iniciar la esperada temporada navideña en diciembre, por lo que anunciaron sus planes de cara a estas fechas.

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Titán Plaza encabeza la oferta de entretenimiento de Halloween proyectando la llegada de aproximadamente 300.000 visitantes durante las festividades de esa jornada.

Esta estimación representa un incremento del 30 % en la asistencia de compradores respecto a la misma fecha reportada durante el año anterior.

La administración del establecimiento contempla un aumento cercano al 20 % en las ventas reportadas por los negocios de gastronomía y diversión familiar.

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Para enriquecer la experiencia de los clientes, la empresa entregará más de 180.000 dulces y habilitará tres estaciones con música a cargo de profesionales.

“Halloween es una fecha que cada vez cobra mayor relevancia para el comercio porque combina entretenimiento, experiencias y consumo. Este año esperamos recibir cerca de 300.000 visitantes y proyectamos un crecimiento cercano al 20 % en las ventas de categorías como gastronomía y entretenimiento, afirmó Yazmín Lombana Romero, gerente de Titán Plaza.

La ejecutiva puntualizó que la variada programación busca brindar un entorno ameno para que los hogares compartan durante las festividades de la temporada.

En el suroccidente bogotano, Tintal Plaza alista su jornada denominada Aventuras Fantásticas para recibir al público el próximo 31 de octubre.

El complejo comercial instalará cuatro escenarios interactivos para entretener a los niños, esperando superar una asistencia de 45.000 usuarios en sus pasillos.

Dicha meta representaría un repunte del 15 % en el tráfico de compradores frente a las métricas del mismo periodo en 2025.

Paralelamente, otros complejos comerciales afianzan sus operaciones pensando en el ambiente festivo de diciembre para dinamizar la economía local.

Plaza de las Américas estructuró su plan estratégico para el remate del año tras registrar la visita de 2,4 millones de compradores.

Sus registros operativos contabilizan el ingreso de más de 120.000 vehículos y 25.000 bicicletas, marcando incrementos superiores al 2 % en su movilidad.

Las directivas proyectan un crecimiento del 7 % en las ventas generales hacia el cierre de 2026 mediante la implementación de iniciativas comerciales.

Entre sus actividades destacan el evento Sabor a Tarde, un simulacro navideño y la presentación musical de la reconocida Sinfónica Javeriana.

Los festejos de octubre funcionan como un importante termómetro para medir el dinamismo económico que caracterizará las tradicionales compras navideñas.

Los establecimientos buscan prolongar la estancia de las familias mediante una oferta variada que integra vestuario, gastronomía y espectáculos culturales.

Las cifras gremiales de Fenalco respaldan esta tendencia, señalando que aproximadamente el 75 % de los bogotanos participa activamente en estas celebraciones de diciembre.

Asimismo, el reporte indica que el 45 % de los ciudadanos destina entre $ 100.000 y $ 200.000 a la adquisición de indumentaria festiva.

Los canales de compra reflejan diversidad, pues el 34 % de los disfraces infantiles se adquiere en almacenes de cadena y tiendas especializadas.

Por otro lado, el comercio electrónico domina el mercado para adultos y mascotas, concentrando el 57 % de las transacciones totales.

Esta combinación de compras físicas y virtuales ratifica las amplias oportunidades financieras que surgen para los comerciantes antes de finalizar el año.

Los centros comerciales aprovechan esta coyuntura para consolidar la presencia de sus marcas y dinamizar las ventas presenciales en sus instalaciones.

El éxito de la jornada de cierre en octubre fijará las pautas de consumo que continuarán durante las grandes ferias de fin de año.

Las proyecciones optimistas de los centros comerciales auguran un importante repunte económico para el sector minorista de Bogotá antes de culminar 2026.

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