Con la llegada de la temporada de Halloween, miles de familias en Colombia, administradores de conjuntos residenciales, profesores y pequeños tenderos comienzan a hacer cuentas para comprar los dulces y golosinas que repartirán a los niños el próximo 31 de octubre. En medio de un panorama donde casi 8 de cada 10 colombianos acostumbra regalar golosinas durante esta fecha, la búsqueda de opciones variedad y economía se convierte en una prioridad para no descuadrar el presupuesto del mes.

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Para esta temporada de 2026, los hábitos de consumo entre los colombianos han mostrado giros interesantes. De acuerdo con análisis del sector comercial, aunque los chocolates y los dulces tradicionales siguen vigentes, los sabores ácidos, picantes e intensos —asociados al gusto de las nuevas generaciones— han ganado terreno considerable en las bolsas de dulces. Asimismo, las familias buscan alternativas de empaques que permitan elegir desde formatos pequeños para consumo familiar hasta presentaciones de gran volumen de dulces duros que van desde los 70 gramos hasta los 5 kilos.

En materia de ahorro y servicio al consumidor, la oferta comercial para este año incluye mecanismos para que los compradores no tengan que ser grandes mayoristas para acceder a precios de fábrica. Cadenas como Makro habilitaron en sus tiendas del país más de 300 referencias de dulces con opciones de compra escalonadas —donde el precio por unidad baja a partir de tres bolsas— y descuentos que alcanzan hasta el 30 % en referencias seleccionadas. Esta modalidad le permite a un hogar o a la tienda de barrio comprar desde una sola bolsa hasta bultos completos ajustados a su capacidad de pago.

Para quienes están planeando sus compras de la semana, los expertos en consumo recomiendan calcular con anticipación la cantidad aproximada de niños que suelen transitar por la zona o el conjunto residencial y revisar el tipo de empaque individual que trae cada paquete. La combinación entre variedades tradicionales (chocolates y masmelos) y golosinas ácidas o masticables se perfila como la estrategia ideal para armar los paquetes de dulces sin gastar de más en las fechas previas al festejo.

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