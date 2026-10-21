Por: VALORA ANALITIK

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La mesa directiva de la Cámara de Representantes solicitó a la Corte Constitucional una ampliación de 30 días hábiles para corregir los vicios de procedimiento pendientes en la reforma pensional impulsada durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Según informó Caracol Radio, la petición se conoció este miércoles 21 de octubre, cuando falta poco más de una semana para que venza el plazo inicialmente establecido por el alto tribunal. La solicitud busca disponer de más tiempo para completar el trámite legislativo de las disposiciones que fueron devueltas al Congreso.

Según la información oficial de la Cámara de Representantes, el plazo vigente vence el próximo 29 de octubre de 2026. Este comenzó a contarse después de la notificación de la Sentencia C-264 de 2026, realizada el 17 de septiembre, mediante la cual la Corte ordenó subsanar las irregularidades identificadas.

Para adelantar este proceso, la Cámara conformó una Comisión Accidental de Mediación, coordinada por los representantes Simón Molina y Jhonatan Pineda. Esta instancia debe estudiar los artículos afectados y presentar una propuesta a la plenaria para su discusión y votación.

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La Sentencia C-264 de 2026 declaró ajustada a la Constitución buena parte de la Ley 2381 de 2024, por los vicios de procedimiento examinados. Sin embargo, identificó irregularidades relacionadas con proposiciones presentadas durante el debate legislativo que no fueron discutidas ni votadas.

Las correcciones pendientes abarcan nueve artículos o apartes de la reforma y una proposición para incorporar un artículo adicional. Entre los temas involucrados están la administración de recursos pensionales, las condiciones de los fondos de pensiones y disposiciones relacionadas con el sistema de protección para la vejez.

La Corte determinó que la Cámara debe tramitar las proposiciones pendientes, garantizando las condiciones de deliberación y votación exigidas por la Constitución. Este procedimiento no implica volver a discutir toda la reforma, pues las disposiciones que superaron el examen constitucional no pueden modificarse libremente.

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Una vez concluido el trámite, la Cámara deberá remitir a la Corte Constitucional un informe con las actuaciones adelantadas y los documentos correspondientes, para que el tribunal evalúe si las irregularidades fueron corregidas.

Por ahora, la solicitud de 30 días adicionales no ha sido aprobada. La decisión corresponde a la Corte Constitucional y, mientras no exista un pronunciamiento que modifique el calendario, continúa vigente el plazo del 29 de octubre.

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