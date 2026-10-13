El envejecimiento de la población colombiana representa un desafío creciente para las finanzas públicas y el crecimiento económico, según un estudio del Banco de la República.

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La caída de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida y los cambios migratorios están modificando la estructura poblacional, con menos personas en edad de trabajar y más adultos mayores.

El informe proyecta que el crecimiento económico de largo plazo podría pasar de 2,6 % en 2025 a 1,5 % en 2045, debido principalmente a la reducción de la población laboral.

Al mismo tiempo, el envejecimiento elevaría el gasto público en pensiones y salud, especialmente en un contexto de alta informalidad, una base limitada de cotizantes y mayores costos de atención médica.

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Sin reformas estructurales, las simulaciones del Banco de la República muestran que el déficit fiscal primario aumentaría de manera significativa y que la deuda del Gobierno Nacional Central podría superar el 150 % del PIB hacia 2070, una trayectoria considerada insostenible bajo ese escenario.

Para enfrentar el reto, el organismo plantea aumentar la participación laboral, mejorar la productividad, fortalecer la formalización, elevar la eficiencia del sistema de salud y realizar ajustes graduales en la edad de pensión.

También propone reorganizar recursos públicos y adaptar las políticas a las diferencias demográficas de cada región.

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