Miles de pensionados por invalidez de Colpensiones y fondos privados deben cumplir un trámite periódico para mantener el pago de su mesada.

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La advertencia está relacionada con la revisión del estado de invalidez, un procedimiento establecido en la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con la norma, las administradoras de pensiones pueden solicitar cada tres años una nueva revisión de la condición de discapacidad del beneficiario.

El objetivo es determinar si se mantiene, modifica o deja sin efecto el dictamen que permitió reconocer la pensión.

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Cuando el fondo solicita esta revisión, el pensionado tiene un plazo de tres meses para presentarse y permitir el examen, salvo que exista una causa de fuerza mayor.

Si la persona no cumple con el procedimiento, el pago de la pensión puede ser suspendido.

La situación puede ser más grave si el pensionado continúa sin presentarse. La ley establece que, después de 12 meses desde la suspensión, la pensión puede prescribir.

Quienes consideren que la decisión no corresponde a su situación pueden presentar una manifestación de inconformidad ante Colpensiones o entregar los documentos requeridos por Medicina Laboral.

Si el conflicto persiste y la administradora no reconoce el derecho, el afectado puede acudir ante un juez laboral.

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