El Gobierno aseguró que los pensionados de Colpensiones recibirán normalmente las mesadas de noviembre y diciembre de 2026, incluida la llamada prima de Navidad, pese a un faltante presupuestal cercano a $5,4 billones.

Sigue a PULZO en Discover

La ministra del Trabajo, Natalia López, explicó que Hacienda, su cartera y Colpensiones ya definieron una ruta para conseguir los recursos necesarios y garantizar los pagos de fin de año.

Según el Gobierno, el déficit se originó en una planeación presupuestal insuficiente frente al costo real de las obligaciones pensionales.

La prima de Navidad corresponde legalmente a la mesada 13 y está contemplada en el artículo 50 de la Ley 100 de 1993.

Lee También

Este pago equivale a una mensualidad adicional de la pensión y debe entregarse junto con la mesada de noviembre durante la primera quincena de diciembre.

Por ejemplo, un pensionado que recibe $2 millones mensuales tendrá derecho a otros $2 millones por concepto de esta mesada adicional.

El Gobierno todavía no ha detallado qué mecanismo presupuestal utilizará para cubrir los $5,4 billones. Podrían contemplarse traslados, adiciones presupuestales u otras herramientas financieras.

Sin embargo, aseguró que el faltante no será trasladado a los pensionados ni afectará sus pagos. Los beneficiarios tampoco deberán realizar trámites adicionales para recibir la mesada 13.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.