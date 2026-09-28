Por: VALORA ANALITIK

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Ana Giral, presidenta de la Asociación Nacional de Pensionados, dio a conocer algunas de las principales preocupaciones de los pensionados en Colombia, sobre el déficit pensional.

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Según Giral, es necesario tener en cuenta que el Gobierno y el Estado, en su conjunto, deben garantizar el pago de las pensiones, pues la mayoría corresponde a transferencias equivalentes a un salario mínimo.

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La asociación de pensionados en Colombia, agregó Giral, confía en que el Gobierno encontrará los mecanismos y recursos necesarios para entregar las mesadas a los jubilados sin alteraciones.

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“Nuestro comunicado o nuestra voz de alerta no busca atribuir responsabilidades ni anticipar, de ninguna manera, que las pensiones dejarán de pagarse”, afirmó Giral en entrevista con La FM.

Más peticiones de los pensionados en Colombia

Agregó que el objetivo es expresar la preocupación legítima de todos los pensionados, recordar la protección constitucional de las mesadas y, además, pedir que las autoridades adopten oportunamente las medidas necesarias y mantengan informada a la población pensionada.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el faltante es cercano a los $5 billones, por lo que será necesario revisar los planes para encontrar los recursos necesarios.

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Finalmente, Giral recordó que “la Constitución, en su artículo 48, exige proteger los derechos pensionales y la sostenibilidad financiera del sistema, y establece que las mesadas reconocidas conforme a derecho no pueden dejar de pagarse, congelarse ni reducirse”.

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