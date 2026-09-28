Las controversias por contratos estatales en Colombia salpicaron a una entidad que tiene un papel determinante en la actualidad de la realidad política del país.

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Una auditoria efectuada durante el corto paso de Carlos René Montoya por la presidencia de Colpensiones sacó a la luz serias anomalías en millonarios convenios y un marcado aumento de costos operativos.

Noticias RCN divulgó un informe con averiguaciones que focalizaron su atención sobre el convenio 076-2025, trazado con el propósito de asegurar la transferencia de información y renovar la infraestructura digital de la administradora de fondos públicos.

Esta vinculación comercial, derivada de un compromiso pactado desde 2019, registró una adición financiera por $ 18.600 millones, fijando su monto global en $ 145.531 millones.

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De acuerdo con el documento en cuestión, dicho ajuste pretendía funcionar como un empalme transitorio en tanto se desplegaba un modelo actualizado de almacenamiento digital.

Pese a ello, las conclusiones de la revisión a Colpensiones dejaron inquietud. “No obstante, llama la atención que, pese a la cuantía del nuevo contrato, hubiera sido necesario mantener simultáneamente compromisos económicos”, destacó el informe.

Paralelamente, las indagaciones adelantadas por el Ministerio de Trabajo encendieron las alarmas acerca de las condiciones operativas de la plataforma que resguarda la base de datos institucional.

“Actualmente se han presentado fallas, indisponibilidades, problemas en ambientes tecnológicos y otras situaciones bloqueantes”, remarcó el documento, evidenciando el nulo impacto de la inyección monetaria.

Otra irregularidad relevante contempla el disparo en la nómina de trabajadores temporales, cuyos desembolsos subieron en más de $40.000 millones de un periodo a otro.

A su vez, mediante el decreto 076-2026 se autorizó la habilitación de 800 cargos que actualmente están bajo investigación, según información exclusiva conocida por este noticiero.

El arrendamiento de una sede corporativa también quedó sujeto a escrutinio debido a un importe acumulado que asciende a los $39.000 millones.

Sobre este punto, el reporte aclara que “la información no permite verificar plenamente la razonabilidad económica de los aproximadamente $17.340 millones reconocidos por concepto de acondicionamiento”.

Ahora le corresponderá a la recién nombrada presidenta de Colpensiones, Beatriz Vélez, ofrecer explicaciones convincentes para brindar garantías sobre el manejo riguroso de los aportes pensionales de los ciudadanos.

¿Qué pueden hacer los afiliados a Colpensiones ante las fallas del sistema?

Las interrupciones en la plataforma digital de Colpensiones exigen que los ciudadanos adopten medidas preventivas constantes para proteger la información de sus aportes al sistema general de pensiones.

La acción prioritaria consiste en descargar y guardar periódicamente el extracto de la historia laboral digital directamente desde el portal oficial de la administradora pública.

Este archivo electrónico sirve como prueba documental ante eventuales inconsistencias tecnológicas o pérdidas de información sobre las semanas acumuladas durante toda la vida laboral.

Al revisar el documento, los usuarios deben verificar meticulosamente que cada empleador haya reportado los periodos laborados y el salario de cotización correspondiente sin vacíos temporales.

En caso de encontrar semanas faltantes o datos inconsistentes, los aportantes deben radicar una corrección de historia laboral adjuntando certificados o contratos laborales de la época.

El trámite se puede realizar a través de la sede electrónica del sistema o de forma presencial en las Puntos de Atención Colpensiones distribuidos en el país.

Si el canal virtual presenta caídas prolongadas, los ciudadanos pueden acudir a las oficinas físicas para solicitar atención personalizada y obtener comprobantes de sus solicitudes.

Ante fallas persistentes que impidan radicar trámites o causen retrasos injustificados en el reconocimiento de mesadas, los afectados pueden interponer peticiones, quejas o reclamos formales.

Asimismo, los usuarios tienen la facultad de radicar solicitudes de inspección ante la Superintendencia Financiera de Colombia para exigir respuestas oportunas a sus requerimientos pensionales.

Es fundamental conservar copia de cada radicado, radicado de correspondencia o número de caso asignado durante las gestiones administrativas ante la entidad pública de pensiones.

Para agilizar los procesos en contingencias técnicas, los cotizantes deben mantener sus datos personales, correo electrónico y número de celular completamente actualizados en la base oficial.

Consultar con frecuencia el estado de las cotizaciones garantiza un control efectivo sobre el patrimonio futuro y evita contratiempos al momento de solicitar la pensión definitiva.

Adicionalmente, se sugiere realizar un seguimiento continuo a las respuestas emitidas por la entidad para asegurar que las correcciones queden registradas correctamente en el sistema central.

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