Por: EL PILON SA

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Ana Elena Monsalvo Herrera, economista de origen cesarense, se encuentra en el centro de la atención nacional tras ser nominada para liderar Colpensiones, la entidad estatal que administra las pensiones de millones de colombianos. Este movimiento, según reseñó el medio EL PILÓN y fue retomado por la periodista D’Arcy Quinn para los Secretos de La FM, se da en el contexto de una sacudida inesperada en la dirección de la entidad. La salida repentina de Carlos René Montoya Muñoz, quien apenas había asumido la presidencia días antes, precipitó la necesidad de una elección urgente de nuevo directivo, poniendo la hoja de vida de Monsalvo en consideración en la Casa de Nariño.

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Montoya Muñoz tuvo una fugaz gestión como presidente de Colpensiones, marcada por su presentación ante la Comisión Séptima del Senado de la República el 23 de septiembre, donde fue llamado a explicar las proyecciones financieras para el sistema pensional en 2027. De acuerdo con la información recogida, su intervención evidenció falta de preparación y conocimiento técnico. Montoya no solo presentó cambios abruptos en las cifras del déficit financiero—reduciéndolo de $14,14 billones a $4,95 billones—, sino que también expuso datos contradictorios sobre las obligaciones y necesidades de aportes estatales. Esta descoordinación contable generó indignación entre los congresistas y desencadenó un control político inmediato. Horas después, el presidente Abelardo de la Espriella solicitó su renuncia irrevocable, recordando que los cargos públicos de esa relevancia exigen manejo experto y responsable.

En contraste, Ana Elena Monsalvo representa un perfil técnico y experimentado, según detallan las fuentes citadas como EL PILÓN y Secretos de La FM. Su experiencia incluye funciones internas en Colpensiones como gerente de Servicios y asesora de Presidencia, así como roles en la Contraloría General de la República y en entidades gubernamentales como la Presidencia, el Ministerio del Trabajo y la Gobernación del Cesar. Además de su formación académica en la Universidad Popular del Cesar (UPC), la Universidad Externado y la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Monsalvo suma una trayectoria de más de dos décadas en la administración pública.

En sus intervenciones públicas, Monsalvo ha puesto énfasis en su compromiso con una gestión descentralizada y el fortalecimiento del control fiscal, posiciones que la han mantenido en la órbita de las decisiones estratégicas del Gobierno. En caso de confirmarse su designación, enfrentará la compleja tarea de liderar Colpensiones y garantizar la sostenibilidad del régimen de prima media, para el cual se proyectan aportes por encima de $46 billones en la próxima vigencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién es Ana Elena Monsalvo Herrera y cuál es su experiencia en Colpensiones?

Ana Elena Monsalvo Herrera es una economista vallenata, egresada de la Universidad Popular del Cesar, con maestrías en gobierno, políticas públicas y economía internacional, y una extensa trayectoria en el sector público. Ya trabajó en Colpensiones como gerente de Servicios y asesora de Presidencia, y ha ocupado cargos en entidades como la Contraloría General. Su experiencia interna en la entidad la perfila como candidata natural para la presidencia, especialmente tras la reciente crisis de liderazgo.

¿Por qué salió Carlos René Montoya Muñoz de la presidencia de Colpensiones?

Carlos René Montoya Muñoz fue retirado del cargo tras una accidentada comparecencia ante la Comisión Séptima del Senado, donde quedó en evidencia falta de preparación y manejo técnico de las finanzas de la entidad, según lo informado por EL PILÓN y Secretos de La FM. Presentó contradicciones en las cifras claves para el régimen pensional, lo que llevó al presidente Abelardo de la Espriella a pedirle la renuncia irrevocable, dado que el Gobierno exige altos estándares de gestión en áreas cruciales como la pensional.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.