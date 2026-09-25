Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El ministerio de Minas y Energía comunicó este viernes 25 de septiembre de 2026 que Colombia enfrentará un racionamiento programado de gas natural. Esta medida responde a una disminución temporal en la capacidad de entrega de gas importado, específicamente desde la infraestructura de Spec LNG, situada en Cartagena. La decisión se tomó como una solución provisional frente a inconvenientes técnicos que se han presentado en la planta de regasificación, los cuales han limitado el suministro habitual del recurso, según información oficial divulgada por el Gobierno nacional.

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El propósito central de esta determinación es garantizar que los sectores más sensibles puedan seguir contando con gas, aún en medio de la restricción. De acuerdo con la resolución mencionada por el ministerio, existe una “demanda esencial”, conformada por hogares, hospitales, centros educativos como colegios, sistemas de transporte masivo y otros usuarios vitales. Estas entidades y familias forman el primer grupo que recibirá prioridad en el suministro durante el periodo de racionamiento, lo que busca evitar una afectación directa a quienes más dependen de este recurso para sus actividades diarias y de servicio.

Luego de que se satisfaga la demanda esencial, la distribución continuará atendiendo a la generación térmica y las industrias. Esta jerarquización se realizó a partir de los análisis técnicos realizados por el Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos, ambos entes citados en la comunicación oficial. La estrategia apunta a disminuir el impacto económico y social, manteniendo activo el funcionamiento de plantas térmicas de energía y procesos industriales, pero solo tras asegurar el abastecimiento de los grupos catalogados como esenciales.

El Ministerio enfatizó que la reorganización del suministro tiene carácter transitorio y su principal objetivo es asegurar una atención constante a los usuarios prioritarios mientras que se avanza en la resolución de los detalles técnicos en la infraestructura de Cartagena. Desde la perspectiva gubernamental, la normalización del servicio dependerá de lo rápido que se subsanen los problemas registrados en la planta de regasificación de Spec LNG. De esta manera, el Gobierno pretende controlar la crisis y evitar consecuencias mayores mientras restablece la capacidad de importar gas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles sectores tendrán prioridad en el suministro de gas durante el racionamiento en Colombia?

Según el ministerio de Minas y Energía, durante el racionamiento de gas, la demanda esencial integrada por hogares, hospitales, colegios, sistemas de transporte masivo y otros usuarios prioritarios será atendida en primer lugar, seguido por la generación térmica y la industria, con base en los análisis técnicos del Consejo Nacional de Operación de Gas (CNO Gas) y la Dirección de Hidrocarburos.

¿Por qué se produjo el racionamiento de gas en Colombia en septiembre de 2026?

El racionamiento de gas implementado en septiembre de 2026 se originó por una caída temporal en la capacidad de entrega de gas importado proveniente de la infraestructura de Spec LNG en Cartagena, motivada por inconvenientes técnicos en la planta de regasificación, según indicó el ministerio de Minas y Energía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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