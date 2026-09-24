Por: El Espectador

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de remitir a la Fiscalía General de la Nación el expediente que involucra al exministro del Interior, Armando Benedetti, en el escándalo de recomendados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esta acción surge luego de las denuncias hechas por Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio, quien señaló a Benedetti por supuestamente solicitar cargos, ascensos y traslados dentro de la Dian en beneficio de allegados, conducta que habría quedado registrada en conversaciones de chat y la entrega de varias hojas de vida.

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De acuerdo con fuentes consultadas por El Espectador, es importante destacar que la Corte Suprema no está emitiendo un pronunciamiento de fondo ni ordenando ningún tipo de investigación respecto a la conducta de Benedetti. La razón principal del traslado radica en que la Sala de Instrucción solo tiene competencia para investigar a congresistas en ejercicio, condición que Benedetti ya no cumplía desde el 19 de julio de 2022, fecha en la que cesó como senador. Por tal motivo, el expediente completo fue entregado a la Fiscalía, entidad que ahora evaluará si existen fundamentos para iniciar una investigación preliminar. Según el organismo investigador, el caso ya fue recibido y se encuentra en fase de indagación.

El escándalo tomó fuerza cuando se conoció un listado que incluía a más de 30 congresistas, exfuncionarios y políticos presuntamente involucrados en la gestión de cargos dentro de la Dian. Entre los nombres salieron a relucir personas recomendadas por Benedetti, como Nancy Patricia Holguín, quien trabajaba como directora de impuestos en Barranquilla y habría sido considerada para un ascenso; Alejandro Gutiérrez, propuesto para reemplazar a Holguín; y Mario Olea, inspector de la Dian para quien se intentaba conseguir la dirección en Cartagena, uno de los cargos clave en la estructura de la entidad encargada del control aduanero y tributario de Colombia.

El propio Benedetti, el 9 de marzo de 2025, mediante sus redes sociales, negó las acusaciones y afirmó que Adelina Covo y Nicolás Petro habrían sido quienes le solicitaron cargos en las aduanas de Barranquilla y Cartagena para personas de su círculo de confianza. Aseguró, además, que tanto sus principios como las directrices del presidente Gustavo Petro rechazan esa clase de peticiones.

Respecto al fundamento jurídico, la Corte Suprema, bajo ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán, clarificó que solicitar cargos públicos no constituye automáticamente el delito de tráfico de influencias. Por ello, decidió archivar las investigaciones preliminares contra los 32 congresistas y excongresistas también incluidos en las denuncias, en línea con la jurisprudencia establecida por la Sala de Casación Penal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Corte Suprema remitió el caso de Armando Benedetti a la Fiscalía?

La Corte Suprema de Justicia no tiene competencia para investigar a personas que no sean congresistas en ejercicio, como era el caso de Benedetti cuando se presentaron los hechos. Por eso, remitió el expediente a la Fiscalía para que sea esta entidad la que determine si corresponde o no abrir una investigación, tal como explicó El Espectador.

¿La recomendación de cargos públicos configura delito de tráfico de influencias en Colombia?

De acuerdo con la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el simple acto de recomendar personas para cargos públicos no constituye en sí mismo el delito de tráfico de influencias, según la jurisprudencia reiterada citada en el informe de El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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