Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Chaparral, un municipio ubicado en el departamento de Tolima, volvió a experimentar movimientos telúricos este jueves, en medio de una serie continua de temblores que se han registrado a lo largo de la madrugada y la mañana. Esta recurrencia de sismos forma parte de un denominado enjambre sísmico, término que se utiliza para describir la ocurrencia de numerosos temblores pequeños en una misma región durante un período corto. El fenómeno mantiene en alerta tanto a las autoridades como a los habitantes de la zona, quienes siguen con atención el desarrollo de la situación.

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De acuerdo con los reportes, uno de los sismos más recientes alcanzó una magnitud de 4,1 en la escala de Richter y se produjo a las 11:46, hora local. Esta sacudida tuvo una profundidad superficial, lo que significa que el epicentro del temblor estuvo relativamente cerca de la superficie terrestre, aumentando así la posibilidad de que fuera percibida por un mayor número de personas. El epicentro fue ubicado precisamente en Chaparral, Tolima, Colombia. Además, varios ciudadanos usaron las redes sociales para indicar que sintieron los movimientos en distintas zonas, ampliando el alcance de la noticia.

Según información recopilada, el enjambre sísmico en esta región ya supera los 500 movimientos perceptibles. A pesar de que la mayoría ha sido de baja intensidad, la cantidad y frecuencia han hecho que la preocupación se extienda más allá de Chaparral. Usuarios de redes sociales aseguraron que algunos de los sismos también se sintieron en otras ciudades de Colombia, como Ibagué, Pereira, Cali y Bogotá, lo que refleja la magnitud del fenómeno.

El alcalde de Chaparral, Hélver González, explicó que la declaración de alerta naranja busca mantener a la población informada respecto a la evolución de la actividad sísmica y fortalecer las acciones de prevención. Las autoridades continúan con el seguimiento riguroso y piden a la ciudadanía estar atenta a la información oficial, ya que el monitoreo es constante y la situación puede cambiar en cualquier momento. Mientras tanto, los relatos y reportes ciudadanos siguen circulando ampliamente, contribuyendo a la visibilidad de este fenómeno natural en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurre un enjambre sísmico en Chaparral, Tolima?

Un enjambre sísmico se da cuando se presentan numerosos sismos en una zona específica durante un corto período. Según la información del reporte, en Chaparral han ocurrido más de 500 sismos recientes, todos concentrados en el mismo municipio. Esto mantiene en alerta a la población y requiere monitoreo constante de parte de las autoridades, aunque el motivo exacto de este enjambre no se especifica en el texto.

¿Qué implica la alerta naranja declarada por las autoridades en Chaparral?

La alerta naranja, de acuerdo con lo explicado por el alcalde Hélver González, tiene como objetivo mantener a la comunidad informada y preparar estrategias de prevención ante la evolución de la actividad sísmica. Con ello, se busca fortalecer la capacidad de respuesta y la seguridad de los habitantes frente a la posibilidad de movimientos de mayor intensidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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