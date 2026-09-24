Por: El Espectador

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El Pacto Histórico, con miras a las elecciones regionales de 2027, ha puesto en marcha una estrategia de reorganización interna que ya se comienza a evidenciar en diferentes zonas del país. En este contexto, Bogotá se posiciona como uno de los epicentros políticos donde el expresidente Gustavo Petro, líder visible de dicho movimiento, ha retomado protagonismo buscando movilizar a sus bases y recuperar terreno político. De acuerdo con lo reportado por El Espectador, Petro y dirigentes de izquierda se hicieron presentes en el sur de Bogotá, en el sitio donde murió Donovan Balanta tras un operativo policial. La presencia del exmandatario y de otros políticos busca, además de mostrar solidaridad, cuestionar públicamente el actuar de la Policía y abrir un debate sobre el respeto a los derechos humanos en la institución. Siete uniformados involucrados en los hechos han sido suspendidos y el caso se encuentra bajo investigación.

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Esta aparición pública de Petro no es aislada; fuentes del propio Pacto Histórico ratificaron a El Espectador que se trata de una estrategia que se replicará en otras zonas de Bogotá y más ciudades. El objetivo principal consiste en fortalecer la conexión con electores que fueron clave para la victoria de 2022, abordando temas como el estallido social previo a esas elecciones. Dentro de estos planes también está la organización de un congreso nacional, programado para comienzos del año siguiente, en el cual se elegirán delegados mediante votación para asegurar representatividad de las regiones. En la preparación de este proceso se hallan figuras como los senadores Iván Cepeda y Carolina Corcho, así como los representantes Heráclito Landinez y Gabriel Becerra.

La coordinación de la estrategia incluye reuniones directas con Petro, quien recientemente volvió a Colombia tras estancias en México y Bélgica. Estos viajes desataron controversia por estar el exmandatario incluido en la llamada lista Clinton (Ofac), una sanción de Estados Unidos impuesta durante la presidencia de Donald Trump, por supuestos beneficios derivados de actividades irregulares mientras ocupaba la Casa de Nariño. El Espectador también señala que a Gustavo Petro se le ha sugerido volver a competir por la alcaldía de Bogotá, mientras María José Pizarro y Gustavo Bolívar suenan para la Gobernación de Cundinamarca, y Armando Benedetti —también sancionado por Ofac— podría aspirar a la alcaldía de Barranquilla. La fórmula, similar a la utilizada en 2022, contempla el regreso a las calles, aprovechando el respaldo de marchas estudiantiles y sindicales para cimentar una base electoral sólida de cara a los comicios regionales.

¿Qué es la lista Clinton (Ofac) y cómo afecta a los políticos colombianos mencionados?

La lista Clinton, gestionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sanciona a personas o entidades vinculadas presuntamente con actividades ilícitas, restringiendo sus transacciones internacionales. En el caso de Gustavo Petro y Armando Benedetti, de acuerdo con El Espectador, su inclusión responde a acusaciones de beneficios irregulares durante la administración de Petro en la presidencia.

¿Cuál es la estrategia del Pacto Histórico para fortalecer su presencia en las elecciones regionales de 2027?

El Pacto Histórico ha optado por una combinación de reorganización interna, recorridos presenciales en barrios y ciudades clave, y una agenda proactiva en temas de derechos humanos y activismo social, según informes de El Espectador. Parte central de esta estrategia es la preparación de un congreso nacional con delegados electos en las regiones, así como el despliegue de figuras reconocidas en contiendas locales, replicando el activismo que le permitió el triunfo en 2022.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.