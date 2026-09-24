Por: Portal Bogotá

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El Festival por la Paz llega a su cuarta edición como un espacio emblemático que exalta el poder de las expresiones artísticas y los emprendimientos de las víctimas del conflicto armado en Bogotá. De acuerdo con la información oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la cita es el viernes 25 de septiembre de 2026 en el Parque Santander, desde la 1:00 p. m. hasta las 7:00 p. m., con entrada libre para todo el público. Esta iniciativa es liderada por la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), entidad distrital dedicada a la promoción del arte y la cultura, y que nuevamente reafirma su compromiso con la inclusión social y el reconocimiento de las voces que históricamente han sido silenciadas.

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La jornada presentará una variada programación artística y una feria de emprendimientos representada por diferentes iniciativas de víctimas del conflicto. Según la información publicada en la red social Instagram de FUGA, este evento busca ser un espacio abierto de encuentro en pleno centro de la ciudad, donde las historias, los talentos y los proyectos de sus participantes dialogan con una audiencia diversa. Más allá del disfrute cultural, quienes asistan tendrán la oportunidad de recorrer la feria y conocer de primera mano los productos ofrecidos: habrá artesanías wayuu, joyería encapsulada, bisutería, sábanas, buzos y productos de belleza y medicina tradicional. También se ofrecerán alimentos como antipastos, salsas, empanadas, galletas, miel y café, lo que aporta una muestra significativa de la riqueza productiva y las distintas identidades culturales de los expositores.

El festival, además, se articula con la estrategia “Tardeando el Centro”, impulsada por la FUGA, que tiene como objetivo dinamizar la vida cultural y comercial del centro de Bogotá el último viernes de cada mes. De acuerdo con la Alcaldía, estas acciones promueven la recuperación y el disfrute del espacio público, invitando a la ciudadanía a redescubrir y apropiarse de la oferta cultural. En esta edición, el Parque Santander se posiciona como un punto clave para quienes transitan por la zona y desean conectarse con propuestas culturales y de emprendimiento, contribuyendo así a la revitalización del sector y a la consolidación de espacios de reconciliación y participación ciudadana.

¿Cuál es el propósito del Festival por la Paz en Bogotá?

El Festival por la Paz tiene como propósito principal reconocer y visibilizar las expresiones culturales y los emprendimientos de las víctimas del conflicto armado, creando un espacio de encuentro abierto en el centro de Bogotá para que sus historias y proyectos dialoguen con públicos diversos y se fortalezcan frente a la comunidad.

¿Qué productos se pueden encontrar en la feria de emprendimientos del Festival por la Paz?

En la feria de emprendimientos del Festival por la Paz los asistentes tienen acceso a productos como artesanías wayuu, joyería encapsulada, bisutería, sábanas, buzos, productos de belleza y medicina tradicional, así como alimentos artesanales como antipastos, salsas, empanadas, galletas, miel y café, elaborados por víctimas del conflicto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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