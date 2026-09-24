Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá anunció la apertura de 55 nuevas vacantes para docentes orientadores en los colegios públicos de la ciudad, con el objetivo principal de fortalecer el bienestar, la convivencia y el acompañamiento educativo de niñas, niños y jóvenes. De acuerdo con la SED, este proceso de vinculación busca responder de manera directa a las necesidades emocionales y sociales que enfrenta la comunidad educativa en entornos escolares.

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El próximo 24 de septiembre, las personas interesadas que cumplan los requisitos podrán postularse a través de la plataforma Sistema Maestro, herramienta del Ministerio de Educación Nacional que mantiene sus convocatorias abiertas durante 24 horas posteriores a la publicación. Según explicó Julia Rubiano, secretaria de Educación del Distrito, esta medida representa una inversión importante de recursos propios del Distrito, en la administración liderada por Carlos Fernando Galán, y resulta fundamental para acompañar el desarrollo integral, emocional y social de estudiantes y sus familias.

El proceso de selección se desarrollará en varias etapas. Primero, Sistema Maestro preseleccionará tres aspirantes por cada vacante. Posteriormente, la entidad verificará a fondo los requisitos y la documentación de los preseleccionados para garantizar la idoneidad de quienes continúan en el concurso. Finalmente, se procederá con el nombramiento y la posesión en las respectivas instituciones educativas.

De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Educación en sus publicaciones en redes sociales, los nuevos docentes orientadores tendrán la responsabilidad de robustecer los procesos de atención psicosocial y promover la sana convivencia escolar. Además, deberán acompañar integralmente a la comunidad educativa en temas de salud mental y desarrollo de capacidades socioemocionales dentro de las escuelas, contribuyendo así a una formación más holística de las y los estudiantes.

Desde el año 2024, informa la Administración distrital, se ha ampliado la planta de docentes orientadores en 332 cargos, lo que ha permitido mejorar el acompañamiento en los colegios oficiales. Con la incorporación de estas 55 vacantes definitivas, la relación de estudiantes por orientador desciende de más de 450 a 330 estudiantes por cada profesional durante el actual cuatrienio, lo que evidencia un esfuerzo concreto por atender de manera más efectiva las demandas del sector educativo público en Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se realiza el proceso de selección para las nuevas vacantes de docentes orientadores en Bogotá?

El proceso inicia con la postulación de los aspirantes en la plataforma digital Sistema Maestro, del Ministerio de Educación Nacional, que durante 24 horas permite la inscripción de quienes cumplen los requisitos. Luego, el sistema preselecciona tres candidatos por cada puesto disponible. Después de esta preselección, la Secretaría de Educación del Distrito revisa y verifica la documentación y los requisitos de los postulantes antes de efectuar el nombramiento y posesión en los colegios públicos.

¿Cuál es el impacto de aumentar la planta de docentes orientadores en la educación pública de Bogotá?

Según datos de la Secretaría de Educación del Distrito, la ampliación de la planta de docentes orientadores ha reducido la proporción de estudiantes atendidos por cada orientador, pasando de más de 450 alumnos a 330 en promedio. Esto permite mejorar el acompañamiento psicosocial, la convivencia y la atención en salud mental, contribuyendo a un desarrollo integral de las y los estudiantes en los colegios públicos de la capital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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