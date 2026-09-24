Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia tuvo lugar en Bogotá este miércoles 23 de septiembre, cuando un joven resultó herido por un arma cortopunzante en las inmediaciones de la Universidad Católica, ubicada en la localidad de Chapinero. El incidente se registró hacia la carrera 9 con calle 47, área en la cual se llevaba a cabo una ceremonia de graduación, convirtiendo lo que debía ser un día de celebración en una escena de tensión y alarma entre los presentes.

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La información inicial indica que el conflicto surgió entre personas con una disputa personal previa. Si bien no se han entregado detalles exactos sobre la naturaleza de esa discordia, las autoridades informaron que los presuntos responsables siguieron a los afectados a bordo de un taxi, persiguiéndolos hasta la entrada de la universidad. Allí, en medio de la aglomeración generada por los concurrentes al acto académico, comenzó la confrontación. Este hecho, de acuerdo con los reportes, terminó con uno de los jóvenes gravemente herido por un arma blanca.

De acuerdo con el informe entregado por la Policía de Bogotá, la respuesta fue rápida. Una patrulla de vigilancia acudió al sitio tras recibir una alerta enviada por la central de radio, y al llegar encontraron a un grupo de personas auxiliando al herido. La pronta intervención de los uniformados permitió la captura de los presuntos implicados en el ataque.

Respecto al estado de salud del joven lesionado, hasta el momento no hay una comunicación oficial. Lo que se sabe es que tras el ataque fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde está siendo atendido. Las autoridades continúan con la recolección de evidencia y testimonios para aclarar con detalle lo sucedido.

El caso se encuentra en fase de investigación. Se busca identificar plenamente a los seis presuntos agresores y determinar las causas exactas de la riña. Para ello, se están revisando registros en video y haciendo verificaciones adicionales. La Policía aclaró que las personas involucradas no formarían parte de ningún grupo de barristas y que, según la información reunida, el incidente no tendría relación con conflictos entre barras.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué ocurrió la riña en la Universidad Católica de Chapinero?

La información preliminar señala que el enfrentamiento en la Universidad Católica estuvo relacionado con un conflicto personal entre los involucrados. Las autoridades sostienen que los presuntos agresores persiguieron a los afectados hasta la entrada de la universidad, donde estalló la confrontación que derivó en un joven herido con arma cortopunzante. Por el momento, no se conocen detalles adicionales sobre el origen exacto del desacuerdo.

¿Cuál es el estado de salud del joven herido durante la riña?

Hasta ahora, no existe un reporte oficial sobre el estado de salud del joven herido en la riña. Lo único confirmado por las autoridades es que, tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. La Policía de Bogotá continúa con las labores investigativas y no ha revelado información adicional sobre su evolución.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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