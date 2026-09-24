Por: VALORA ANALITIK

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La ALO Sur es uno de los proyectos de infraestructura vial previstos para Bogotá y Soacha, con el objetivo de generar una alternativa de movilidad y distribuir parte del tráfico que actualmente se concentra en corredores como la Autopista Sur.

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El proyecto ya inició su fase de construcción y contempla una longitud total de 24,5 kilómetros, desarrollados principalmente en doble calzada. Además, incluye la rehabilitación de algunos tramos del corredor vial existente.

La nueva vía conectará el sector de Chusacá, en Sibaté, con la Calle 13, en Bogotá, y contará con conexiones hacia puntos estratégicos de la capital y Soacha.

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Dentro de las obras previstas se encuentran dos intersecciones a desnivel. Una estará ubicada en el sector de Canoas, en Soacha, mientras que la otra corresponderá al enlace de la ALO con la Calle 13.

ALO Sur tendrá un peaje dentro de Bogotá

Durante el lanzamiento del inicio de las obras, Juan Carlos Guevara, ingeniero de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), explicó las condiciones de financiación y operación del proyecto, incluido el peaje que tendrá la nueva vía.

La inversión estimada asciende a $1,64 billones, recursos que, de acuerdo con la información entregada por la ANI, provendrán del sector privado y no de inversión pública.

“Este es un proyecto de iniciativa privada, no tiene recursos públicos, no tiene vigencia futura y, por tanto, tiene un peaje”, explicó Guevara.

El funcionario también precisó que el peaje estará ubicado dentro de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa. Según detalló, estará localizado después del ingreso desde Mosquera, una vez se cruce el puente sobre el río Bogotá.

“En el momento en que ingresamos desde Mosquera y cruzamos el puente del río Bogotá, ahí se encontrará el peaje”, señaló.

Guevara agregó que la instalación del peaje no corresponde a una decisión reciente de la ANI, sino que está relacionada con las condiciones establecidas para el proyecto desde el Acuerdo 13 de 1998.

“Esto no es una idea de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); fue desde el mismo Acuerdo 13 de 1998 que se definió que la ALO fuera de carácter pago con peaje”, afirmó.

¿Cómo será la ejecución de la ALO Sur?

La ANI estableció que la fase de construcción tendrá un plazo de cuatro años y que la entrada en operación se realizará de manera gradual.

Durante los primeros dos años está prevista la puesta en servicio de la calzada oriental, mientras que en los dos años siguientes avanzaría la habilitación de la calzada occidental.

En una primera etapa, la calzada oriental funcionará de manera bidireccional, con circulación en los sentidos sur-norte y norte-sur. Posteriormente, una vez culminen las unidades funcionales restantes, entrará en operación la segunda calzada.

La construcción del proyecto está dividida en diferentes unidades funcionales, que comprenden los tramos entre Canoas, el río Bogotá, la proyección de la Avenida Bosa, la Avenida de las Américas y la Calle 13.

La Unidad Funcional 1 contempla el mejoramiento y la rehabilitación de 9,5 kilómetros de la calzada oriental, entre la intersección de Canoas y el estribo norte del puente sobre el río Bogotá.

En este sector también está prevista la construcción del enlace a desnivel de Canoas, que permitirá conectar este tramo con otros corredores de movilidad de la zona.

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La Unidad Funcional 2 tendrá una longitud de 6,1 kilómetros y estará dividida en dos tramos.

El primero comprende la rehabilitación de 1,8 kilómetros entre el puente sobre el río Bogotá y la proyección de la Avenida Bosa.

El segundo contempla la construcción de 4,3 kilómetros entre la proyección de la Avenida Bosa y la Avenida de las Américas.

Por su parte, la Unidad Funcional 3 corresponde al tramo comprendido entre la Avenida de las Américas y la intersección con la Calle 13.

Esta unidad contempla 3,3 kilómetros de nueva calzada oriental, además de la primera etapa del enlace de la ALO con la Calle 13.

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