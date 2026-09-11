Por: El Espectador

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Con el reciente aseguramiento de créditos por 1,2 billones de pesos colombianos, la esperada ampliación de la Autopista Norte en Bogotá se encuentra lista para iniciar su ejecución. Esta suma, esencial para el desarrollo de la obra, fue respaldada por la banca nacional e internacional tras el cierre financiero definitivo organizado por la concesión Accesos Norte Fase II. De acuerdo con información de la misma concesión, el cierre contó con la participación de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), JP Morgan y MUFG Bank, lo que garantiza los recursos necesarios para que el proyecto avance sin obstáculos financieros.

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Esta ampliación corresponde a una obra bajo la figura de Iniciativa Privada, por lo que su financiación está basada principalmente en el recaudo de peajes actuales de la Autopista Norte. Estos pagos servirán como garantía para el pago de los créditos, asegurando así el flujo de capital indispensable para el desarrollo constante de los trabajos. El respaldo de importantes entidades financieras refleja la confianza depositada en el proyecto. Así lo destacaron desde la concesión, conformada por socios como Ashmore, Grupo Ethuss y OHLA, quienes enfatizaron en el impacto positivo que tendrá la obra sobre la movilidad y la conectividad no solo de Bogotá sino también de la Sabana Centro y los municipios al norte del país.

Para llegar a este punto fue fundamental el aval otorgado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), entidad que después de varios años de ajustes en el diseño del proyecto, verificó que se cumplen las condiciones ambientales para la construcción. De este modo, se habilitó la ejecución de las obras, que serán divididas en cinco frentes entre las calles 191 y 245. De acuerdo con Sandra Vélez, CEO del Grupo Ethuss, el cierre financiero y el visto bueno ambiental demuestran la solidez y capacidad de la ingeniería colombiana para materializar iniciativas de esta magnitud y relevancia para la capital y su entorno.

En detalle, el proyecto de ampliación contempla 18 kilómetros de intervención, incluyendo la construcción de dos nuevos carriles mixtos por sentido, un carril exclusivo para Transmilenio, mejoras en los andenes y la creación de ciclorrutas en ambos costados. Además, se planean retornos a desnivel y estudios para una futura intersección, todo con el propósito de reducir la congestión y mejorar la movilidad en uno de los corredores más importantes de acceso al norte de Bogotá y Cundinamarca.

¿Cuáles son los principales beneficios de la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá?

La ampliación busca mejorar significativamente la movilidad entre Bogotá y los municipios del norte de Cundinamarca, aliviando la congestión en la Autopista Norte y vías aledañas como la Carrera Séptima y la Perimetral de Sopó. Entre los beneficios previstos se encuentran nuevos carriles mixtos, un carril exclusivo para Transmilenio, mejor infraestructura para peatones y ciclistas, así como obras complementarias que facilitarán el tránsito y retornos en puntos críticos del corredor.

¿Cómo se financia la ampliación de la Autopista Norte y qué entidades están involucradas?

El financiamiento de la obra se sustenta especialmente en el recaudo de peajes del corredor, lo que permite respaldar los créditos necesarios para la construcción. El cierre financiero contó con la participación de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), JP Morgan y MUFG Bank, bajo la organización de la concesión Accesos Norte Fase II, que agrupa a socios como Ashmore, Grupo Ethuss y OHLA.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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