Por: Portal Bogotá

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Resultados del sorteo más reciente de la Lotería de Bogotá ofrecieron millones en premios y oportunidades a los jugadores este jueves 10 de septiembre de 2026. En el sorteo número 2863, el número ganador del premio mayor, según información oficial de la Lotería de Bogotá, fue el 3334 de la serie 314, sumando así $10.000 millones para el afortunado poseedor del billete.

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Además de este atractivo premio mayor, la Lotería de Bogotá distribuyó el resto de su plan de premios, que suma más de $34.000 millones. Este plan incluye pagos por aproximaciones —es decir, premios para quienes tengan números cercanos al ganador, con o sin la serie exacta— y una variedad de premios millonarios adicionales. Así, se da la oportunidad a más participantes de cumplir sus sueños o solventar sus proyectos personales.

De acuerdo con información proporcionada en el sitio oficial de la Lotería de Bogotá, los sorteos se realizan cada jueves a las 10:30 p. m., conforme al cronograma del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, entidad encargada de regular este tipo de juegos en Colombia. Los ciudadanos pueden comprar su billete o fracción de la Lotería de Bogotá de modo legal y seguro, tanto con loteros de confianza como en puntos de venta oficiales, e incluso en línea a través de www.loteriadebogota.com.

En cuanto al proceso de cobro, la Lotería de Bogotá explica que, si el premio es menor a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, el ganador puede hacer el cobro fácilmente con su lotero habitual o en los puntos de venta permitidos. Si la suma obtenida supera este monto, el pago se realiza exclusivamente en la sede de la Lotería de Bogotá, ubicada en carrera 32A # 26-14 en la ciudad de Bogotá.

Esta dinámica garantiza transparencia, seguridad y respaldo para quienes participan en los sorteos oficiales. Los premios y la forma de cobro están debidamente reglamentados e informados, para que los ganadores puedan disfrutar con tranquilidad del beneficio obtenido con su número afortunado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los resultados y el número ganador de la Lotería de Bogotá hoy?

El sorteo número 2863 de la Lotería de Bogotá, realizado el jueves 10 de septiembre de 2026, entregó el premio mayor de $10.000 millones al número 3334 de la serie 314, según datos oficiales publicados por la Lotería de Bogotá. Además de este premio principal, el plan de premios totalizó más de $34.000 millones repartidos entre ganadores de aproximaciones y otras categorías millonarias.

¿Cómo se pueden cobrar los premios de la Lotería de Bogotá según el monto ganado?

De acuerdo con la Lotería de Bogotá, los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes se pueden cobrar a través de los loteros de confianza o en puntos de venta autorizados. Si el monto supera este tope, el pago debe hacerse presencialmente en la sede de la Lotería de Bogotá en Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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