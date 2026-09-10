Por: Portal Bogotá

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Este jueves 10 de septiembre de 2026, la Lotería de Bogotá ofrece a los jugadores la oportunidad de participar por un premio mayor de 12.000 millones de pesos, así como otros premios por aproximación de hasta 1.000 millones. La jornada representa una de las más destacadas dentro de los juegos de suerte y azar autorizados en Colombia, organizada cada semana bajo el cronograma oficial del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, según lo informado en la web de la propia Lotería de Bogotá.

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Para quienes desean participar, existen diversas formas seguras de adquirir el billete. El canal digital es uno de los más promovidos actualmente: los usuarios pueden ingresar a la página web oficial de la Lotería de Bogotá, crear un perfil con usuario y contraseña, seleccionar el tipo de sorteo, digitar los números ganadores (cuatro números principales y tres de serie), elegir la cantidad de fracciones y finalizar el pago a través de métodos electrónicos como tarjetas de crédito, débito o PSE (Pagos Seguros en Línea). Además, comprar en línea ofrece ventajas adicionales gracias a la modalidad 'Raspe y Gane', permitiendo que cada compra represente más oportunidades de ganar premios inmediatos, según lo destaca la plataforma digital de la Lotería.

Para quienes prefieren el formato tradicional, también se puede comprar billetes en puntos autorizados de venta física, directamente con loteros o distribuidores oficiales. La Lotería de Bogotá publica regularmente listados y puntos de venta verificados en su portal, ofreciendo a los jugadores la tranquilidad de adquirir sus boletos en sitios seguros y reconocidos. Todo este proceso está respaldado por instructivos de registro, compras y cobro publicados oficialmente por la entidad.

El sorteo se realiza todos los jueves a partir de las 10:30 de la noche, de acuerdo con el cronograma oficial. La opción de participar en línea ha facilitado el acceso de más personas, permitiendo no solo jugar desde cualquier lugar sino también participar en promociones adicionales. Asimismo, los billetes digitales incluyen la oportunidad de jugar el Raspe y Gane Online, incrementando la emoción y dinamismo de la experiencia, como se detalla en artículos de divulgación de la alcaldía de Bogotá sobre esta modalidad de juego.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se puede comprar la Lotería de Bogotá por internet de forma segura?

La manera más segura de adquirir la Lotería de Bogotá por internet es a través de su portal web oficial, donde el proceso exige la creación de un usuario y contraseña, selección de sorteo y pago en línea con sistemas como tarjeta débito, crédito o PSE. De acuerdo con la información proporcionada por la Lotería, esta modalidad ofrece instructivos claros y la garantía de participar en promociones adicionales, como el Raspe y Gane Online.

¿A qué hora y cómo se realiza el sorteo de la Lotería de Bogotá?

Según el cronograma de sorteos ordinarios del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, la Lotería de Bogotá lleva a cabo su sorteo todos los jueves desde las 10:30 p. m. Los resultados son oficiales y se puede seguir el proceso tanto en la página web como a través de los puntos de venta físicos autorizados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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