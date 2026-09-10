Por: El Espectador

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El Colegio del Cuerpo prepara su próxima presentación de ‘Cuarteto para el Fin del Cuerpo’ en la sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes, el próximo 16 de septiembre en Bogotá. El evento se enmarca en el Festival Internacional de Música Sacra y contará con la participación de un trío de piano dirigido por Mauricio Arias y un clarinetista invitado. Esta pieza coreográfica toma como inspiración la obra ‘Cuarteto para el Fin del Tiempo’ del compositor francés Olivier Messiaen, quien escribió su célebre partitura en un campo alemán de prisioneros, experiencia que influyó en la creación de Álvaro Restrepo, fundador de El Colegio del Cuerpo.

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En una entrevista recogida por el crítico de danza Sanjoy Roy para el diario británico The Guardian, Restrepo señala cómo la música de Messiaen, a pesar de ser percibida como "difícil", resultó cercana para sus jóvenes intérpretes debido a la propia complejidad y violencia de sus historias. De acuerdo con Roy, la producción de El Colegio del Cuerpo se caracteriza por la participación activa de los bailarines, a quienes Restrepo considera “co-creadores”, y cuya aportación ha sido esencial para el desarrollo de la obra.

La estética y narrativa de la pieza buscan relacionar el cuerpo humano con el transcurrir del tiempo. En la escenografía, sobre un escenario marcado por cuadrados concéntricos y en medio de la penumbra, surgen números inscritos en la espalda de los bailarines, evocando momentos históricos como 1492, 1914 y 9/11. El tiempo también se simboliza a través de un metrónomo en primer plano y una figura vestida con túnica, que recorre el escenario con un compás de madera, entregando esos elementos a otro intérprete en medio de la coreografía colectiva e individual.

Roy describe ‘Cuarteto para el Fin del Cuerpo’ como una pieza “austera y grave”, que exige una concentración profunda tanto de los bailarines como de la audiencia. Aunque la obra remite a las condiciones en que Messiaen compuso su cuarteto, la puesta en escena no busca representarlas literalmente, sino evocar su esencia y contemporaneidad.

Fundado en 1997 en Cartagena por Álvaro Restrepo y la bailarina francesa Marie-France Delieuvin, El Colegio del Cuerpo integra el trabajo social con la formación artística, utilizando la danza contemporánea como instrumento para transmitir valores como el respeto propio y hacia los demás. Según Restrepo, citando a Roy, la excelencia artística y la dimensión social poseen la misma relevancia dentro del proyecto, que se esfuerza por impactar positivamente el aspecto humano a través del arte.

¿Cuándo y dónde se presentará ‘Cuarteto para el Fin del Cuerpo’ en Bogotá?

La función de ‘Cuarteto para el Fin del Cuerpo’ será el 16 de septiembre en la sala Delia Zapata Olivella del Centro Nacional de las Artes, como parte del Festival Internacional de Música Sacra.

¿Cómo se representa el tiempo en la obra ‘Cuarteto para el Fin del Cuerpo’?

El tiempo se materializa a través de elementos visuales y escénicos como un metrónomo, fechas históricas inscritas en los cuerpos de los bailarines y la presencia de una figura con túnica que recorre el escenario, aludiendo a la relación entre cuerpo, historia y memoria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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