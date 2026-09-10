Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Las niñas, niños y adolescentes de Bogotá asumieron un papel central en la segunda sesión de 2026 del Consejo Consultivo Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes (CCDNNA), espacio que permite la participación en la construcción de propuestas para el bienestar de sus comunidades. De acuerdo con la información oficial de ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, durante el encuentro, consejeras y consejeros provenientes de las 20 localidades compartieron experiencias, identificaron retos y presentaron ideas sobre cómo mejorar las condiciones de la ciudad en la que viven.

Sigue a PULZO en Discover

La dinámica de la sesión se desarrolló bajo la metodología “Cazadores de Tesoros”, utilizando experiencias participativas que motivaron a los jóvenes a reflexionar sobre los aspectos valiosos de sus territorios, así como los desafíos para la garantía de sus derechos. Estos “tesoros” fueron entendidos como saberes, prácticas, relaciones, lugares y oportunidades que niñas, niños y adolescentes reconocen como fundamentales en su entorno y en la forma en la que viven y cuidan Bogotá.

A lo largo de la jornada, los participantes realizaron cinco expediciones temáticas. En “Bienestar y cuidado”, hablaron sobre salud y bienestar integral; en “Aprender, crear y participar”, la discusión giró en torno a aspectos como educación, cultura y recreación. La expedición “Bogotá segura y protectora” impulsó la formulación de propuestas orientadas a la protección y prevención de violencias, mientras que en “Ciudad sostenible y habitable” la conversación abordó temas de ambiente, movilidad y hábitat. Finalmente, “Equidad y oportunidades” permitió tratar asuntos relacionados con la inclusión, diversidad y el acceso a posibilidades de desarrollo personal y colectivo.

El papel de los representantes de entidades distritales y organizaciones fue de acompañamiento, aportando elementos para enriquecer el debate y la formulación de propuestas, pero siempre dando prioridad a las voces infantiles y adolescentes. Cada expedición integró sus conclusiones en un “Fragmento del Mapa del Tesoro”, los cuales al final se unieron en el Gran Mapa de los Tesoros de Bogotá, que contiene cinco recomendaciones prioritarias para la gestión institucional, según la Secretaría Distrital de Integración Social.

Esta sesión del CCDNNA no solo promovió el diálogo entre participantes de distintas localidades, sino que fortaleció su capacidad de influir en asuntos relevantes para sus comunidades, consolidando así la visión de Bogotá como una ciudad construida desde la voz de su infancia y adolescencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Consejo Consultivo Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes (CCDNNA) en Bogotá?

El Consejo Consultivo Distrital de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido por sus siglas CCDNNA, es un espacio oficial de participación donde representantes jóvenes de las 20 localidades de Bogotá comparten experiencias y construyen propuestas para incidir en asuntos públicos que afectan la vida y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes de la ciudad.

¿Cuáles son los principales temas que abordan las expediciones del CCDNNA en Bogotá?

Las expediciones dentro del CCDNNA abordan temas clave para la infancia y adolescencia como bienestar y cuidado, educación y cultura, protección y prevención de violencias, sostenibilidad ambiental, movilidad, hábitat, equidad, inclusión y diversidad. Estas temáticas se tratan para identificar necesidades y formular propuestas de mejora en beneficio de sus comunidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z