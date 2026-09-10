Por: El Espectador

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El Acueducto de Bogotá admitió fallas significativas en la facturación de servicios de agua en el barrio Hacienda Los Molinos, ubicado en Rafael Uribe Uribe. De acuerdo con la información obtenida por un derecho de petición, revelado por El Espectador, más de 125 cuentas de contrato sufrieron ajustes que representan cerca de COP 30 millones en cobros indebidos. El origen del problema radicó en la incorrecta aplicación del subsidio para el estrato 2. Aunque se actualizó el número de unidades habitacionales en los predios, el sistema de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) no asignó el subsidio individualmente como debía, generando así facturas con y sin el beneficio, y elevando los montos a pagar por las familias, en algunos casos con ajustes que superan los COP 900.000 por hogar.

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Este error adquiere una dimensión especial en Hacienda Los Molinos, pues el barrio es un asentamiento informal que no cuenta con la prestación regular de acueducto y alcantarillado como ocurre en sectores formalizados de la ciudad. Según describe el reportaje, parte de la comunidad depende de conexiones comunitarias: redes hechas con mangueras por los propios residentes, quienes han debido buscar soluciones por la falta de legalización y cobertura oficial del servicio. Esta situación precaria agrava la indignación de los usuarios, quienes consideran injusto que, además de valerse de infraestructuras artesanales, sean objeto de cobros excesivos por fallas administrativas de la EAAB. La concejala Rocío Dussán expresó su inconformidad y cuestionó que la empresa exija que cada usuario reclame por separado para que se le devuelvan los cobros injustificados. Así mismo, pidió un informe global sobre el universo de afectados.

Los habitantes manifestaron que la situación se prolongó durante meses, sin que recibieran comunicaciones claras ni justificación sobre los incrementos en sus facturas. El descontento llevó a la comunidad a organizar una firmatón que acompaña un nuevo derecho de petición y a exigir la devolución total de los montos cobrados en exceso, evitando que la EAAB implemente únicamente descuentos futuros. Por su parte, Dussán anunció la realización de control político para solicitar que se esclarezca cuántas familias han sido impactadas, cuánto dinero será reembolsado y qué originó la falla en el sistema. Las denuncias indican que el número de casos podría llegar a acercarse al millar, aunque esta cifra está en proceso de verificación por parte de la EAAB. La comunidad espera respuestas y la restitución de los recursos, mientras continúan utilizando redes no convencionales para acceder al agua.

¿Cuáles fueron los errores de facturación del Acueducto de Bogotá en Hacienda Los Molinos?

La EAAB reconoció que, aunque actualizó correctamente el número de viviendas en los predios, el sistema no aplicó el subsidio por estrato 2 a todas las unidades. Esto provocó que algunas familias pagaran más de lo debido y que los ajustes por casa superaran los COP 900.000 en varios casos. La falla quedó documentada en una respuesta a un derecho de petición conocida por El Espectador.

¿Cómo afectan estos cobros indebidos de agua a los habitantes de Hacienda Los Molinos?

La situación impacta gravemente, ya que el barrio no cuenta con un servicio de acueducto y alcantarillado regular y los habitantes dependen de redes comunitarias hechas por ellos mismos. Además del esfuerzo para acceder al agua, han debido cubrir pagos elevados durante meses, generando indignación y exigencias de devolución total del dinero cobrado de más.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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