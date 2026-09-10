Por: El Espectador

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La pasta, símbolo indiscutible de la gastronomía italiana, ha trascendido fronteras y se ha convertido en un elemento central en las mesas de América Latina. Esta receta fácil y rápida, adaptada a los gustos latinos, promete rendir para cuatro personas y aprovechar ingredientes sencillos y frescos que, juntos, logran un resultado delicioso y diferente de la tradicional salsa de tomate. La preparación inicia con la selección de pimientos rojos, tomates cherry, varios dientes de ajo y aceite de oliva, que se asan en horno precalentado a 200 °C durante treinta minutos hasta que adquieran una textura suave y un toque dorado, de acuerdo con las instrucciones. Este proceso permite que los sabores se intensifiquen y se mezclen de manera armoniosa.

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Una vez rostizados los vegetales, el siguiente paso es llevarlos a la licuadora con crema de leche, lo cual da origen a una salsa de aspecto homogéneo y cremoso. Para obtener una textura aún más fina, la mezcla se pasa por un colador antes de verterla en una olla. Es importante que la pasta se cocine en agua con sal hasta alcanzar el punto al dente, una característica mencionada como esencial, ya que la consistencia resistente es clave para la experiencia al consumir este plato. Antes de escurrir la pasta, se debe reservar una taza del agua de cocción, la cual ayuda a integrar la salsa y la pasta durante la última etapa en la olla. Se sazona con sal y pimienta, luego se incorpora el queso parmesano y se mezcla cuidadosamente.

La receta se corona con albahaca fresca y un toque final de aceite de oliva, realzando los aromas y dotando de frescura el plato. Según la información proporcionada, la pasta, palabra que en italiano significa literalmente “masa”, está documentada desde el siglo XII. Inicialmente solo se servía con aceite de oliva, queso y pimienta y, ya en el siglo XVIII, comenzó a popularizarse el acompañamiento con salsa de tomate, como lo indica el libro ‘Cucina teorico pratica’ de Ippolito Cavalcanti (1837).

La fusión de ingredientes y la variedad en la preparación reflejan la versatilidad de la pasta, cuyo secreto yace en su combinación con salsas y sabores frescos, aspecto fundamental para los amantes de la cocina creativa.

¿Cómo es el paso a paso para preparar pasta con salsa de pimientos asados?

El proceso comienza asando pimentones, tomates cherry y ajo con aceite de oliva. Después de hornear por treinta minutos, los vegetales se mezclan con crema en la licuadora y luego se cuela la salsa. Se cocina la pasta al dente y se integra con la salsa, utilizando algo del agua de cocción, antes de añadir queso parmesano, albahaca y un toque extra de aceite de oliva.

¿Por qué se recomienda cocinar la pasta al dente en esta receta?

Según la historia compartida, la pasta al dente, es decir, con una textura firme y resistente, es fundamental porque permite que la pasta mantenga su forma y absorba mejor la salsa. Esto garantiza una experiencia más placentera en cada bocado y realza la combinación de sabores frescos y cremosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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