Por: El Espectador

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La caspiroleta es una bebida tradicional colombiana que evoca recuerdos familiares y calidez de hogar. Esta receta, que suele ser preparada especialmente en épocas frías o para consentir a los más pequeños, sobresale por su sencillez y el valor sentimental que representa en muchas familias. De acuerdo con la chef Diana Acevedo, la caspiroleta se elabora principalmente con leche, huevo, galletas y un toque de canela, ingredientes presentes habitualmente en las despensas nacionales y que permiten preparar una bebida reconfortante en minutos. La receta también admite algunas variaciones, como la incorporación de gelatina de pata o un leve toque de licor, lo que permite que cada familia le dé su sello particular a la preparación, manteniendo la base tradicional.

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El proceso de preparación, según lo detalla Diana Acevedo en El Espectador, comienza mezclando en frío la leche, las galletas trituradas, el huevo y, dependiendo del gusto, canela o esencia de vainilla. Esta mezcla debe integrarse completamente utilizando un molinillo, herramienta tradicional que contribuye a darle una textura aireada y homogénea a la bebida. Posteriormente, la mezcla se lleva a fuego bajo, revolviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo del recipiente o que el huevo se corte debido al calor. Este paso es esencial, ya que garantiza una consistencia cremosa y evita grumos indeseados. Cuando la caspiroleta tome cuerpo y espesor, se añade una cucharadita de azúcar y puede agregarse gelatina de pata si se busca espesarla aún más. Es importante retirar del fuego tan pronto la mezcla alcance la textura deseada y servirla bien caliente, realzando los sabores y aromas característicos de la preparación.

El valor de esta bebida no solo radica en su sabor, sino en la experiencia de compartir la receta en familia, transmitiendo costumbres y memorias a nuevas generaciones. La información citada corresponde a las indicaciones de la chef Diana Acevedo, publicadas por El Espectador, medio reconocido por sus contenidos gastronómicos y por preservar la cultura alimentaria local.

¿Cómo se prepara la caspiroleta tradicional colombiana?

La caspiroleta tradicional colombiana se prepara mezclando en frío leche, galletas trituradas, huevo y canela o vainilla, según explicación de la chef Diana Acevedo en El Espectador. Tras integrar bien los ingredientes con un molinillo, la mezcla se cocina a fuego bajo, revolviendo constantemente hasta que espese. Finalmente, se endulza con azúcar y, opcionalmente, se le puede agregar gelatina de pata para darle mayor consistencia.

¿Qué es la gelatina de pata y cuál es su papel en la caspiroleta?

La gelatina de pata es un ingrediente opcional mencionado por la chef Diana Acevedo en su receta. Se utiliza para espesar la bebida, aportando una textura más cremosa y rica a la caspiroleta. No es esencial para la receta básica, pero contribuye a darle una consistencia tradicional, según los gustos de cada familia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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