Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

La octava edición de la Feria Gastronómica Nuestro Sabor de EL PILÓN, programada para el 19 y 20 de septiembre, traerá consigo una renovada apuesta por la tradición culinaria de Valledupar. Este año, la organización ha decidido rendir un especial homenaje a la emblemática Fidelina Redondo, cuyo nombre encabezará el recién creado concurso de Dulce Típico. Este certamen no solo reconoce la importancia de las recetas heredadas, sino también el trabajo incansable de quienes han convertido la repostería en un emblema de identidad vallenata.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con EL PILÓN, la convocatoria está dirigida a quienes dominan el arte de los dulces típicos, bajo el lema: “Haz sabores que merecen llevarse el oro”. El objetivo es resaltar el talento de las dulceras y, a su vez, exaltar recetas que transmiten historias a través de los sabores que han marcado generaciones en la región.

Las participantes podrán inscribirse sin costo y se reunirán específicamente para el concurso, previsto para la mañana del sábado —aunque el horario aún está por definir—. El proceso implica que cada concursante lleve su mejor versión de dulce típico para ser evaluado por un jurado, con la opción de preparar una muestra adicional para que el público tenga la oportunidad de degustarla. Además, cada dulcera contará con una barra donde presentará su producto.

El sentido homenaje a Fidelina Redondo toma importancia gracias a su historia profundamente ligada a la tradición dulcera de Valledupar. Según EL PILÓN, la labor de Fidelina inició en 1960 con los saberes que le transmitió su madre, Nicolasa Gami. A lo largo de los años, se especializó en dulces de fruta, bollo de maduro, chiricana y figuras de azúcar, todas preparadas con la técnica de pastillaje, consolidando así un legado que se volvió referencia en la ciudad.

Tras su fallecimiento en 2020, su hija Piedad Vega Redondo continuó la empresa familiar, manteniendo la esencia de las fórmulas originales: "Lo único que no puedo cambiar es lo que me decía Fidelina: ni un gramo más ni un gramo menos, porque te vas para abajo", relató Piedad, resaltando la importancia de respetar cada detalle en la preparación de los dulces.

El concurso, además de recordar a Fidelina, tiene como propósito fomentar el diálogo entre la tradición y la innovación en la repostería vallenata. Según la información conocida por EL PILÓN, podrán participar aquellas dulceras vinculadas a la organización que tradicionalmente comercializa dulces durante la Semana Santa en la ciudad.

De esta manera, la iniciativa busca que el nombre de Fidelina Redondo siga siendo símbolo de creatividad, memoria y la defensa de costumbres que forman una parte esencial del patrimonio culinario de Valledupar.

¿Qué legado dejó Fidelina Redondo en la repostería vallenata?

Fidelina Redondo es reconocida por preservar y enriquecer la tradición de los dulces típicos en Valledupar, oficio que inició en 1960 aprendiendo de su madre, Nicolasa Gami. Desarrolló especialidades como el dulce de fruta, el bollo de maduro, la chiricana y las figuras de pastillaje, convirtiendo su nombre en sinónimo de calidad y autenticidad en la cocina local. Ese legado hoy lo lidera su hija Piedad Vega Redondo.

¿Cómo se desarrollará el concurso de Dulce Típico en la Feria Gastronómica Nuestro Sabor 2026?

Según lo informado por EL PILÓN, el concurso se llevará a cabo en la mañana del sábado durante la feria, donde cada dulcera inscrita presentará su mejor dulce típico para evaluación de un jurado y podrá ofrecer degustaciones al público. La inscripción no tendrá costo y participarán quienes integran la organización tradicional de venta de dulces en Semana Santa en Valledupar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z