Por: Noticiero 90 minutos

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Preparar un bocadillo dulce en casa puede ser una opción más saludable y satisfactoria que los productos procesados del mercado. En este contexto, surge una receta sencilla para elaborar galletas de avena y manzana, ideal para quienes buscan un ‘snack’ sabroso sin necesidad de recurrir al azúcar añadido. De acuerdo con la información publicada por Noticiero 90 Minutos, esta preparación se destaca tanto por el uso de ingredientes básicos como por la facilidad de los pasos involucrados.

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Para iniciar, se requieren ingredientes fáciles de encontrar: una manzana mediana, avena en hojuelas, huevo, mantequilla derretida, canela, esencia de vainilla (opcional) y polvo de hornear. Estos productos permiten conseguir entre 15 y 18 galletas. La técnica consiste en pelar y rallar la manzana, que puede soltar líquido en exceso; este debe escurrirse ligeramente usando un colador o un paño de cocina. Posteriormente, en un recipiente separado, se deben mezclar los ingredientes húmedos: huevo, mantequilla y vainilla. Luego, se incorpora la manzana junto con la canela, lo cual le da un toque especial al sabor final.

Una recomendación clave es moler una parte de la avena antes de añadirla junto al polvo de hornear a la mezcla; esto ayuda a lograr una masa más uniforme. Después de mezclar, se sugiere dejar reposar la preparación durante diez minutos para que la avena absorba la humedad. Tras este breve descanso, es momento de formar pequeñas bolitas, aplastarlas y colocarlas sobre una bandeja cubierta con papel para hornear.

El proceso de cocción requiere tener el horno precalentado a 180 °C. Las galletas se hornean durante 15 a 18 minutos hasta notar que los bordes están dorados. Es fundamental esperar algunos minutos antes de retirar las galletas para evitar que se rompan. El producto final es una galleta suave y húmeda, en contraste con la textura más crujiente de las recetas tradicionales. Según Noticiero 90 Minutos, la manzana aporta dulzor natural y la canela potencia el sabor, lo que permite omitir el uso de azúcar.

No se debe esperar una masa similar a la de galletas tradicionales, ya que esta receta posee su propia consistencia. Así, en solo minutos y con pocos ingredientes, es posible disfrutar de una opción dulce, sencilla y casera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo hacer que las galletas de avena y manzana queden suaves y no secas?

Para lograr que las galletas permanezcan suaves y no se resequen, es importante seguir el paso de dejar reposar la mezcla durante diez minutos antes de hornear, tal como lo indica Noticiero 90 Minutos. Esto permite que la avena absorba parte de la humedad y que la textura final sea agradable. Además, no hay que dejar las galletas demasiado tiempo en el horno. Es suficiente cuando los bordes estén apenas dorados y se dejan enfriar en la bandeja para evitar que se quiebren.

¿Qué beneficios tiene usar manzana y avena en recetas de galletas sin azúcar?

Utilizar manzana y avena para estas galletas tiene la ventaja de ofrecer un dulzor natural sin necesidad de añadir azúcar, según la receta descrita por Noticiero 90 Minutos. La manzana aporta humedad y sabor dulce, mientras que la avena ayuda a dar cuerpo a la preparación, logrando una consistencia única y menos crujiente. Además, ambos ingredientes son fáciles de conseguir y permiten una opción casera y sencilla para calmar antojos dulces.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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