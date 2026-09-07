Por: El Espectador

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La arepa de yuca con tilapia encebollada y ensalada es una receta que destaca por integrar sabores tradicionales y frescos en un solo plato, de acuerdo con las detalladas instrucciones publicadas por El Espectador. El primer paso fundamental es la preparación de las arepas de yuca. Para obtener la textura ideal, se recomienda rallar una libra de yuca previamente cocida. Esta base se enriquece con queso costeño al gusto, lo que aporta un acento salado característico, y se liga con un cuarto de taza de mantequilla derretida, más una pizca de sal. La mezcla debe ser trabajada hasta volverse homogénea y fácil de moldear. Una vez logra la consistencia adecuada, se forman bolas y se aplastan suavemente para darles la tradicional forma de arepa, que luego se cocinan en una sartén caliente hasta adquirir un dorado apetitoso por ambos lados.

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El siguiente componente es el sofrito, una base fundamental en muchos platos de la cocina colombiana. Según El Espectador, en una sartén con un poco de aceite se deben saltear tomate, cebolla larga y cebolla roja junto con pimentón. Cuando las verduras liberan sus aromas y empiezan a ablandarse, se incorporan ajo, sal y pimienta. Este paso asegura que los vegetales entreguen todo su sabor y conformen una salsa espesa y fragante que será la cama para cocinar la tilapia.

Para la proteína principal, los filetes de tilapia se acomodan directamente sobre el sofrito. Se recomienda bañarlos constantemente con la mezcla para que absorban los sabores y se cocinen uniformemente. El punto final del pescado se señala cuando está completamente cocido y muestra un color atractivo; en ese momento, se añade jugo de limón para un contraste fresco que realza todo el plato.

El acompañamiento de ensalada resulta igualmente sencillo y equilibrado: en un bowl se mezclan trozos de aguacate, pepino y cebolla roja, aromatizados con cilantro fresco, sal y jugo de limón. Es importante hacer este procedimiento con delicadeza para evitar que el aguacate pierda su forma.

La receta sugiere servir las arepas de yuca junto a la tilapia encebollada, acompañadas por la ensalada fresca, componiendo un plato completo donde se equilibran textura, sabor y frescura.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se preparan las arepas de yuca con queso costeño paso a paso?

Para hacer arepas de yuca con queso costeño, se ralla la yuca cocida, se mezcla con queso al gusto, mantequilla derretida y sal. Se amasa hasta obtener una masa homogénea, se forman bolitas, se aplastan en forma de arepa y se asan en sartén hasta dorar ambos lados, tal como indica El Espectador.

¿Qué ingredientes lleva el sofrito para tilapia encebollada según la receta de El Espectador?

El sofrito recomendado por El Espectador para esta receta incluye tomate, cebolla larga, cebolla roja y pimentón, todos salteados en aceite; se agregan ajo, sal y pimienta, formando una base aromática en la cual se cocina la tilapia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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