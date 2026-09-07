Por: El Espectador

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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes enfrenta una parálisis total debido a la ausencia de recursos económicos necesarios para su funcionamiento. De acuerdo con información confirmada por El Espectador, el giro de fondos que debe autorizar el Ministerio de Hacienda aún no se ha efectuado, lo que impide cualquier avance en los procesos de investigación a los más altos funcionarios del Estado colombiano. El impacto de esta situación es considerable, pues según lo manifestó el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, ya se acumula más de un mes sin que los 2.450 procesos abiertos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la fiscal general de la Nación puedan ser distribuidos y analizados por los miembros de la Comisión.

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Briceño alertó que la situación suscita un mensaje alarmante: “El mensaje que se le está dando al país es de completa impunidad”, enfatizando así el potencial riesgo de que actores de alto nivel eludan la justicia debido a esta inactividad. Tal declaración fue respaldada por otros integrantes de la Comisión entrevistados por El Espectador, quienes aseguran que, aunque se les ha prometido que la transferencia de recursos podría resolverse la próxima semana, hasta el momento la célula legislativa permanece inoperante.

El representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, explicó al medio que los recursos son indispensables para recibir apoyo jurídico con abogados especializados, elemento fundamental para que la Comisión asuma formalmente la revisión de cada proceso. Sin ese apoyo profesional, la Comisión queda, en sus palabras, “totalmente maniatada”.

En medio de este contexto, el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, informó hace unas semanas que el Ministerio de Hacienda había aprobado una modificación presupuestal de 45.000 millones de pesos colombianos (COP) para el Legislativo, con el objetivo de cubrir un déficit de 35.000 millones de pesos. Según Henríquez, estos recursos estarían destinados a la adquisición de bienes y servicios que permitan retomar la operatividad.

La Comisión está compuesta por 17 miembros de distintas fuerzas políticas como el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, La U y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Todos ellos permanecen a la espera de los recursos que permitan reactivar un órgano clave en el control político del país y en la garantía de la rendición de cuentas por parte de altos funcionarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué está paralizada la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara?

La Comisión está paralizada porque el Ministerio de Hacienda todavía no ha girado los recursos necesarios para su funcionamiento. Esto ha impedido repartir más de 2.400 procesos judiciales entre sus miembros, situación que lleva más de un mes sin resolverse, de acuerdo con información recopilada por El Espectador y corroborada por varios representantes.

¿Qué funciones cumple la Comisión de Investigación y Acusación y por qué requieren recursos?

La Comisión tiene la tarea de investigar a los funcionarios más altos del Estado, como expresidentes, magistrados de cortes y la fiscal general de la Nación. Para ello, necesita recursos que permitan contar con apoyo jurídico especializado, sin el cual es imposible abordar y avanzar en los múltiples procesos asignados a dicha instancia, según representantes consultados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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