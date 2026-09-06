Por: EL PILON SA

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Jaime Andrés González dejará la gerencia del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA) para asumir un nuevo cargo en el ámbito nacional. Según la información publicada en la página de la Presidencia de la República, González será el próximo subdirector Nacional de Gestión Corporativa en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Este cambio profesional lo vincula nuevamente a la institución donde se formó como administrador público y lo llevará a trabajar junto a Nerio Alvis, director nacional de la ESAP y también originario del departamento del Cesar.

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Jaime Andrés González es egresado del programa de Administración Pública de la ESAP, lo que otorga relevancia adicional a su nuevo reto dentro de la entidad. Además, posee el título de abogado otorgado por la Universidad Popular del Cesar, sumando a este perfil académico una especialización en Contratación Estatal y una maestría en Planeación Territorial y Dinámica de Población, estudios que realizó en la Universidad Externado de Colombia.

Dentro del sector público, la experiencia de González supera los diez años. De acuerdo con la información revisada, su trayectoria inició en la política local cuando ejerció como concejal de Valledupar entre 2012 y 2015. Posteriormente, extendió su trabajo como contratista y asesor en distintos niveles de la administración pública, incluyendo la Secretaría Distrital de Gobierno, el Ministerio del Interior y la Cámara de Representantes. En el ámbito académico y administrativo, González fue vicerrector en la Universidad Popular del Cesar en el segundo semestre de 2020, sumando así experiencia en la gestión universitaria.

En junio de 2021 asumió como secretario general del Departamento Administrativo de la Función Pública, cargo en el que se mantuvo hasta agosto de 2022. Finalmente, el funcionario tomó las riendas de SIVA a finales de 2024, sucediendo a Katrizza Morelli. Su orientación en el sistema de transporte coincidió con una crisis operativa caracterizada por el bajo número de usuarios, afrontando desafíos significativos en el proceso administrativo y logístico de la entidad.

Este cambio de rol representa no solo el fin de su período como gerente de SIVA, sino también la apertura de una nueva etapa en la gestión pública a nivel nacional, en la cual sus antecedentes académicos y administrativos, según la información provista por la Presidencia, jugarán un papel central.

¿Quién es Jaime Andrés González y cuál ha sido su trayectoria en el sector público?

Jaime Andrés González es un administrador público y abogado oriundo de Valledupar, egresado de la ESAP y la Universidad Popular del Cesar. Ha ocupado cargos como concejal municipal, vicerrector universitario y ha ejercido funciones de asesoría y alta dirección en varias entidades estatales, incluyendo la Secretaría Distrital de Gobierno, el Ministerio del Interior y la Cámara de Representantes, según el registro de su hoja de vida en la página de la Presidencia de la República.

¿Cuál es la situación actual del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar (SIVA)?

De acuerdo con la información suministrada, el SIVA enfrenta actualmente una crisis operativa por la baja cantidad de usuarios, situación que complicó su administración en el periodo que estuvo a cargo Jaime Andrés González.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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