La discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027 terminó marcada por un fuerte enfrentamiento entre David Racero y la representante Cathy Juvinao en el Congreso.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Ahora sí evacuaron el Congreso, después de que no quisieron durante temblor, y hasta sonaron alarmas)

El proyecto presentado por el Gobierno de Abelardo De La Espriella contempla recursos por 634,9 billones de pesos para la próxima vigencia, mientras los congresistas avanzaban en el debate sobre la distribución de esos recursos.

La sesión, sin embargo, se complicó por la ausencia presencial de varios integrantes del gabinete citados para participar en la discusión.

Lee También

Entre los funcionarios que no asistieron estuvieron el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; la saliente ministra de Educación, Viviane Morales; el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago. Algunos enviaron delegados y Morales presentó una excusa.

En medio de ese escenario, Juvinao cuestionó las críticas de sectores de oposición y pidió que se revisaran las razones presentadas por los funcionarios para no acudir personalmente.

La representante aseguró que no pretendía defender a los integrantes del Gobierno, pero consideró necesario analizar cada caso.

“A mí me parece de una hipocresía enorme que la bancada del gobierno saliente esté haciendo tremendo show”, manifestó Juvinao durante su intervención.

La congresista puso como ejemplo el caso de Beltrán, quien tenía otra citación en la Comisión Séptima del Senado, y también cuestionó la ausencia de Morales por la importancia de los temas que debía abordar en las comisiones económicas.

Racero respondió y llamó “lavaperros” a Juvinao

Las palabras de Juvinao provocaron una respuesta inmediata de Racero, quien elevó el tono del debate y cuestionó la posición de la representante de la Alianza Verde.

“Viene usted a hablar de hipocresías, representante Juvinao, tenga un poquito de vergüenza, un poquito de vergüenza, de decoro”, lanzó el congresista durante la discusión.

Racero recordó que, según él, Juvinao había respaldado anteriormente acciones contra ministros que no acudían a las citaciones del Congreso.

El legislador sostuvo que la representante había llegado incluso a respaldar mociones de censura contra funcionarios por ese tipo de situaciones.

Pero el momento que más llamó la atención llegó después, cuando Racero utilizó un término despectivo y reprochable para referirse directamente a Juvinao.

“Si usted quiere ser la ‘lavaperros’ que quiere lavarle la cara al gobierno entrante, allá usted”, afirmó.

El congresista también acusó a Juvinao de modificar sus posiciones políticas y aseguró que estaba intentando favorecer la imagen de la nueva administración.

“Estamos acostumbrados a que cambie de posición política como cambiar de camiseta”, agregó Racero.

Este es el video del bochornoso momento:

Atentos. Sigue la violencia verbal en el Congreso.

“La lavaperros”, le dijo el congresista @DavidRacero a su colega @CathyJuvinao durante un debate hoy.

Juvinao es justamente una de las autoras de la Ley 2453 que combate la violencia política contra las mujeres.

Le corresponde… pic.twitter.com/qqbUAaIcDZ — Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 2, 2026

El presupuesto de 2027 quedó en medio del cruce

Más allá del enfrentamiento entre los dos congresistas, la discusión tenía como eje el Presupuesto General de la Nación para 2027.

La propuesta del Gobierno asciende a 634,9 billones de pesos, unos 60 billones más que el presupuesto correspondiente al Gobierno anterior, de acuerdo con los reportes sobre la sesión.

Racero insistió en que los ministros debían acudir personalmente a defender las cifras y propuestas de sus respectivas carteras.

“Nosotros no nos vamos a prestar acá para el lavado de cara de los ministros. Que pongan la cara”, afirmó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.