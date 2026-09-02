Esta vez sí hubo evacuación en el Congreso de la República. El Capitolio participó este miércoles 2 de septiembre en un simulacro, apenas una semana después de la polémica que protagonizó el Senado cuando sus integrantes votaron en contra de abandonar el recinto durante un temblor.

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El contraste entre ambas situaciones no pasó desapercibido. Mientras el ejercicio preventivo llevó a quienes se encontraban en las instalaciones a seguir los protocolos de seguridad, el pasado 26 de agosto la reacción de los congresistas frente a un movimiento sísmico provocó una fuerte discusión política y numerosas críticas.

Congreso sí evacuó en simulacro después de polémica por temblor

El simulacro de este miércoles se produjo en un contexto especialmente llamativo para el Legislativo colombiano. El personal del Capitolio se vio salir hacia la Plaza Nuñez, que une al recinto con la Casa de Nariño, mientras sonaban alarmas.

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#Política | A esta hora se hace un simulacro de evacuación del Congreso de la República: fueron suspendidas las comisiones y plenarias hasta que termine el evento, según informó la Secretaría General. Vía: @donsumercehttps://t.co/qRQodC5OyZ pic.twitter.com/YKj76e58ER — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 2, 2026

Los ejercicios de evacuación buscan poner a prueba la respuesta de las instituciones ante posibles emergencias y fortalecer los protocolos para proteger a las personas que se encuentran dentro de los edificios. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres explica que este tipo de actividades permite evaluar los planes de emergencia y mejorar la coordinación frente a diferentes amenazas.

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Sin embargo, la imagen de los congresistas participando ahora en una evacuación contrasta con lo ocurrido hace solo una semana en el Senado.

El miércoles 26 de agosto, un sismo de magnitud 5,1 se sintió en Bogotá mientras la plenaria se encontraba sesionando. Durante la emergencia varios congresistas discutieron si debían abandonar el Capitolio y finalmente decidieron someter esa posibilidad a votación. La decisión terminó siendo negativa y la sesión continuó.

Hace una semana, senadores votaron y dijeron no a evacuar

Las senadoras Esmeralda Hernández y Carolina Corcho impulsaron una proposición para autorizar la evacuación del recinto, argumentando la necesidad de adoptar medidas preventivas ante la posibilidad de nuevas réplicas.

La propuesta fue sometida a consideración de la plenaria y recibió 24 votos a favor y 30 en contra. El hecho resultó particularmente llamativo porque las alarmas de evacuación habían sonado durante el movimiento telúrico y decenas de funcionarios del Legislativo sí abandonaron las instalaciones.

La decisión también abrió un debate sobre los protocolos de seguridad dentro del Congreso y sobre si una evacuación durante una emergencia de ese tipo debería depender de una votación política.

El vicepresidente del Senado, Manuel Virgüez, explicó posteriormente que, desde su perspectiva, debían esperar la activación de la alarma para proceder, en medio de las explicaciones que surgieron después de la controversia.

Simulacro volvió a poner en la mira la reacción del Congreso

Por eso, el simulacro de evacuación de este 2 de septiembre inevitablemente trae de vuelta el episodio ocurrido una semana antes.

Ahora, quienes participaron en el ejercicio siguieron un procedimiento preparado precisamente para medir la capacidad de reacción ante una situación de riesgo, algo que contrasta con la discusión que se presentó cuando el temblor sorprendió a los senadores en plena sesión.

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