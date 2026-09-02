Por: El Espectador

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Este miércoles, el Partido de La U hizo público, mediante un comunicado, que sus bancadas tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes se declararon oficialmente como partido de gobierno. La decisión fue tomada en una reunión celebrada el 2 de septiembre y representa un importante respaldo para la administración de Abelardo de la Espriella, pues el movimiento liderado por Clara Luz Roldán y Alexander Vega se suma a la coalición legislativa de la que ya hacen parte colectividades como el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical y Salvación Nacional, entre otros, de acuerdo con la información publicada en El Espectador.

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Según el comunicado difundido por el Partido de La U, la determinación es vista como una manifestación de compromiso hacia la estabilidad institucional y el trabajo por las transformaciones que demanda Colombia. En el documento se lee que el partido apoyará aquellas iniciativas dirigidas al desarrollo, el crecimiento económico, la recuperación de la seguridad, la reconstrucción del sistema de salud y políticas destinadas a mejorar el bienestar y fortalecer las instituciones del país. Además, el partido resaltó que asumirá esta nueva posición con “responsabilidad”, según extractos citados por El Espectador y lo publicado en sus redes sociales.

El respaldo del Partido de La U consolida las mayorías parlamentarias de Abelardo de la Espriella y brinda al Ejecutivo una plataforma para impulsar proyectos clave en el Congreso. No obstante, dentro de la colectividad, así como en otros partidos aliados al gobierno, persisten algunas voces disidentes que insisten en mantener independencia o en sumarse a la oposición. Esta dinámica ha sido visible en recientes votaciones, como la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), en las que el gobierno ha demostrado capacidad para promover sus prioridades, aunque aún no se han discutido reformas de gran calado. Por ahora, el debate por el Presupuesto General de 2027 será la próxima prueba de solidez para la coalición pemerintah.

Aunque sectores como el Liberal y la Alianza Verde todavía no han anunciado su postura definitiva, en sus filas hay congresistas que abogan tanto por quedarse en la independencia como por apoyar o contradecir al gobierno actual. Por su parte, el Pacto Histórico se mantiene como bloque opositor principal, mientras el grupo busca unificarse internamente tras la llegada de Gustavo Petro a su dirección con miras a las próximas elecciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el Partido de La U decidió declararse como partido de gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Partido de La U declaró su apoyo formal al gobierno de Abelardo de la Espriella, luego de una reunión entre sus congresistas. Según el comunicado, esta decisión surge del interés en contribuir a la gobernabilidad, la estabilidad institucional y la promoción de políticas de desarrollo, economía y seguridad, mostrándose dispuestos a respaldar iniciativas que beneficien al país.

¿Cuál es el impacto de la decisión del Partido de La U en el Congreso y en la coalición de gobierno?

Con la adhesión del Partido de La U, el gobierno de Abelardo de la Espriella refuerza su mayoría en el Congreso. Esto le otorga mayor capacidad para aprobar proyectos, especialmente en debates clave como el Presupuesto General de 2027. Sin embargo, aún hay disidencias dentro del partido y de otras colectividades, lo que mantiene incierta la unidad total de la coalición.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.