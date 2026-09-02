Por: EL PILON SA

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La etapa pedagógica de las cámaras de fotodetección en Valledupar finaliza oficialmente el miércoles 2 de septiembre a medianoche, tal como informó la Secretaría de Tránsito de Valledupar. Desde el pasado 19 de agosto, la entidad venía adelantando jornadas de socialización sobre estas cámaras, con el objetivo de educar a los habitantes sobre su funcionamiento y las infracciones que detectan. El cierre de esta etapa marca un cambio importante: a partir de esa fecha y hora, tanto las sanciones económicas como las multas serán efectivas para los conductores que incumplan las normas de tránsito.

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La medida surge en respuesta a la elevada tasa de accidentalidad en la ciudad, la cual ya ha cobrado la vida de 52 personas en el transcurso del año. Según la Secretaría de Tránsito, los cinco puntos donde fueron instaladas las cámaras de fotodetección ya completaron su fase educativa y ahora pasan a la etapa en la que los comparendos serán reales y tendrán efectos legales.

En esta fase inicial, las cámaras únicamente están destinadas a sancionar infracciones como el cruce del semáforo en rojo, lo que corresponde a la falta D04 según el Código de Tránsito. Esta infracción es una de las principales causas de accidentes y es foco de la estrategia de control vial.

La ubicación de estos dispositivos fue definida en intersecciones consideradas críticas: calle 16 con carrera 12 frente al Colegio Loperena, carrera 9 con calle 17 en el sector del restaurante La Viña, y en la Avenida Fundación a la altura del semáforo de Los Manguitos. Además, se añadieron dos puntos adicionales: la entrada al barrio La Nevada (calle 23 con carrera 23) y el semáforo del Mercado Público, donde los equipos se encuentran actualmente en proceso de instalación, de acuerdo con información oficial.

El proceso de notificación de los comparendos dependerá de los datos registrados por los ciudadanos. La Secretaría de Tránsito recomendó verificar que la información personal esté actualizada en el RUNT (Registro Único Nacional de Tránsito), especialmente el correo electrónico y la dirección, ya que por estos canales se enviarán los avisos sobre infracciones. La entidad también precisó que la falta de actualización de estos datos no exime a los conductores de la responsabilidad que supone cometer una infracción.

Después de que una cámara registra una irregularidad, un agente de tránsito dispone de hasta 10 días hábiles para validar la evidencia y decidir si el comparendo procede o no. Una vez aprobado, la Secretaría tiene tres días hábiles para enviar el documento a la empresa de mensajería, que usará la dirección registrada para su entrega. Tras ser notificado, el infractor puede iniciar el proceso de comparecencia o proceder con el pago de la multa, optando incluso a un descuento del 50 % si paga en los 11 días siguientes a la notificación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde están ubicadas las cámaras de fotodetección en Valledupar?

Las cámaras de fotodetección en Valledupar están instaladas en puntos clave como la calle 16 con carrera 12 frente al Colegio Loperena, carrera 9 con calle 17 en el sector de La Viña, Avenida Fundación en el semáforo de Los Manguitos, la entrada al barrio La Nevada (calle 23 con carrera 23) y próximamente en el semáforo del Mercado Público.

¿Cómo es el proceso de notificación de comparendos por cámaras en Valledupar?

El proceso inicia cuando la cámara registra una infracción y un agente de tránsito valida la evidencia en hasta 10 días hábiles. Si aprueba el comparendo, la Secretaría dispone de tres días para enviar la notificación, la cual llegará a la dirección registrada en el RUNT. Es importante mantener los datos actualizados, ya que el aviso se envía por correo electrónico o físico y no recibirlo no exime la responsabilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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