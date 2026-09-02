Por: CENET

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El servicio de la deuda se posicionó como el segundo rubro más grande en la composición del presupuesto nacional, superando la inversión y quedando únicamente por detrás del gasto de funcionamiento. Este dato es uno de los principales aspectos que resaltó Julián Buitrago, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), durante la presentación del presupuesto nacional ante el Congreso de la República, el cual asciende a un total de $635 billones. Según lo expuesto, el presupuesto se distribuye de la siguiente manera: $393 billones, que representan el 62%, están destinados a funcionamiento; $155 billones, al pago del servicio de la deuda; y $87 billones se asignan a inversión, cifra que representa una reducción de $7 billones respecto al año anterior.

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Este reordenamiento de los recursos implica que la inversión queda relegada al tercer lugar en importancia dentro del presupuesto, detrás de gastos operativos y de las obligaciones financieras del Estado. En este contexto, Buitrago insistió en la relevancia de proteger el gasto público social, priorizándolo en medio de las restricciones presupuestales. De los $87 billones asignados a inversión, $69 billones son recursos provenientes de la Nación y $17,6 billones corresponden a recursos propios. La inversión pública, según detalló el director del DNP, equivale al 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB), porcentaje que, de acuerdo con la exposición, es similar a los registrados antes de la pandemia, como en los años 2018 y 2019 cuando la inversión fue del 3,9% del PIB.

Sin embargo, la reducción en la inversión trae consigo consecuencias para el potencial de crecimiento económico del país. Buitrago señaló que con los niveles actuales, es difícil que Colombia vuelva a registrar tasas de crecimiento económico del 4% o 5%. Añadió que una de las mayores preocupaciones es la inflexibilidad del presupuesto de inversión, ya que el 84% de estos recursos están comprometidos con obligaciones previas, denominadas vigencias futuras, rentas de destinación específica, subsidios especiales y otros compromisos legales. Tras descontar estos montos, solo quedan $14 billones disponibles para ajustes y nuevas decisiones de política pública.

En cuanto a la distribución sectorial, inclusión social lidera con $21,5 billones, seguido de transporte con $16 billones, trabajo con $10 billones, educación y defensa con $6,4 billones cada uno, minas con $5,9 billones y hacienda, principalmente para transporte masivo, con $5,7 billones. Vivienda recibe $2,2 billones, de los cuales la mayor parte se destina a saneamiento básico y acueducto. Sobre este último punto, Buitrago advirtió que la estructura reducida limita la posibilidad de otorgar subsidios para vivienda, afectando la reactivación del sector de la construcción.

Finalmente, el director del DNP sugirió que la discusión presupuestal debe centrarse en recortar el gasto y dar una señal clara de manejo responsable de las finanzas públicas. El objetivo es crear condiciones que permitan a futuro ampliar el espacio para la inversión y facilitar una política monetaria menos restrictiva por parte del Banco de la República. Según Buitrago, estos ajustes buscan que la inversión pública vuelva a desempeñar un papel clave en el impulso del crecimiento económico.

¿Cómo afecta la reducción del presupuesto de inversión al crecimiento económico de Colombia?

La disminución del presupuesto destinado a inversión implica un menor impulso a proyectos y obras públicas que dinamizan la economía nacional. Tal como explicó el director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago, niveles bajos de inversión pública dificultan que el país alcance tasas de crecimiento superiores al 4% o 5%, ya que la inversión es vista como un motor fundamental para el desarrollo económico.

¿Por qué el presupuesto de inversión en Colombia es considerado inflexible?

El presupuesto de inversión se considera inflexible porque el 84% de estos recursos ya están comprometidos en obligaciones de años anteriores, conocidas como vigencias futuras, además de rentas de destinación específica, subsidios y compromisos legales. Esto reduce el margen de maniobra para reasignar recursos o emprender nuevos proyectos, lo que limita la capacidad del Gobierno para responder a nuevas necesidades o prioridades de política pública.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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