Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El martes 1 de septiembre de 2026 dejó a varios colombianos con nuevos motivos para celebrar, pues los sorteos de la noche trajeron consigo diversos premios destacados. Entre los más importantes estuvieron los de la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja, dos de las principales entidades de juegos de azar del país que nuevamente repartieron millonarios reconocimientos a los ganadores.

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Según la información disponible, la Lotería de la Cruz Roja entregó un premio mayor de $7.000 millones al número 7132 de la serie 250. Por otro lado, la Lotería del Huila sorteó un premio principal por valor de $2.000 millones, el cual quedó registrado con el número 2876 de la serie 129. Estos resultados reflejan la amplia expectativa que generan cada semana estos sorteos, en los que participan miles de personas en busca de un golpe de suerte.

La jornada de sorteos también incluyó una variada oferta de juegos de chance, cada uno con sus propias combinaciones ganadoras. Entre los resultados confirmados se encuentran los de Astro Luna, que tuvo como números ganadores el 7032 y el signo Géminis; Dorado Noche con el 3251 y la balota 5; Cafeterito Noche con el 6358 y la balota 6; Sinuano Noche con el 0154 y la balota 5; Pick 4 Noche con el 2511; Pick 3 Noche con el 409; Caribeña Noche con el 3203 y la balota 4; Motilón Noche con el 6098 y la balota 1; Colona Noche con el 2193; Fantástica Noche con el 9212 y la balota 2; Chontico Noche con el 9362 y la balota 3, y finalmente Paisita Noche con el 7424.

Además, algunos sorteos se realizaron en horas de la tarde. Los resultados de Astro Sol correspondieron al número 3227 con el signo Sagitario, Antioqueñita 2 arrojó el número 2695 y la balota 8, y Dorado Tarde entregó el número ganador 2859 con la balota 1. Para todos los ganadores, se indica la importancia de verificar la información y acudir directamente a los canales oficiales de cada juego para tramitar el cobro, con el fin de evitar inconvenientes y garantizar la transparencia del proceso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los números ganadores de la Lotería del Huila y la Lotería de la Cruz Roja hoy?

El martes 1 de septiembre de 2026, los números ganadores destacados fueron el 7132, serie 250 (Lotería de la Cruz Roja), y el 2876, serie 129 (Lotería del Huila), de acuerdo con la información oficial entregada por cada entidad.

¿Cómo se reclaman los premios de las loterías y chances en Colombia?

En caso de resultar ganador, es fundamental acercarse por los canales oficiales establecidos por cada lotería o juego de chance, para así realizar el proceso de reclamación de manera segura y legítima, como recomiendan las propias entidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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